「子どもがいない奴は半人前」と豪語する夫→実は妻が秘密でピルを服用？モラハラが生んだ深い溝【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→産めハラ夫「子どもがいない奴は半人前」？
創作漫画ユニットのネギマヨ(@negimayo3)さんが描く、電子書籍『“産めハラ”しといて自分は不倫？最低モラハラ夫からの脱出』が話題を呼んでいる。気弱な妻が、支配的な夫から逃げ出すまでの壮絶な道のりを描いた本作には、現代社会に潜む歪んだ家族観が凝縮されている。
■「半人前」と罵る夫と、妻が抱える秘密の避妊
総務課の係長として働く真奈美は、夫・智樹のデリカシーを欠いた言動に耐える日々を送り、心身ともに疲弊していた。智樹は職場の愚痴を垂れ流すほか、「子どもがいない奴は半人前」「自分が出世できないのは子どもがいないから」といった全くの筋違いな発言を繰り返す。
しかし、真奈美には夫に決して言えない秘密があった。それは、内緒でピルを飲み続けていることだ。夫のDVやセクハラ、さらには不倫といった行為のすべてが、真奈美に「この人の子は産めない」と決意させていた。夫が叫ぶ「産めハラ」の裏側で、夫婦の絆はすでに修復不可能なほど壊れていたのだ。
■所有物として扱う者の末路と、孤立という代償
作者のネギマヨさんは、本作の大きなテーマとして「モラハラ夫の孤立」を挙げている。配偶者や子どもを自分の所有物や付属物だと考えている人は、最終的に周囲から人が離れていき、寂しい末路を辿ることになる。本作は、その「孤立」していく過程に焦点をあて、被害者がどのように脱出を遂げるかを最も重要なポイントとして描いている。
「モラハラ夫から真奈美が逃げ切れるまで、ハラハラしながら読んでほしい」とネギマヨさんは語る。相手を尊重せず、自分の一部として支配しようとするとき、人は何を失うのか。その答えがわかる本作は、苦しみの渦中にいる人にとっての救いとなるはずだ。
取材協力：ネギマヨ(@negimayo3)
