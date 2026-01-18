遊び方が独特！？雪にテンション爆上がりの柴犬が…「犬拓？」「冷たくて気持ちいいの？」
【写真を見る】こんなクールダウン見たことない！雪と一体化する犬の姿がかわいすぎる！
雪がしんしんと降り積もる寒い日。散歩中のあるワンちゃんの投稿が話題になっています。
久しぶりに降った雪に大興奮の様子が、多くの人の心をつかみました。
いったい、どんな姿を見せてくれたのでしょうか？
■雪が大好きすぎる柴犬
話題になったのは、XユーザーのHAKU_shiba2020（@pinoko04680170）さんの投稿。
2020年の大晦日生まれの柴犬「ハクくん」との日常を発信しています。
まるで雪と一体化しているかのような姿に、思わず目を奪われます。
「冷たくて気持ちがいいの？」「犬拓？」「雪が大好きなんですね」「かわいすぎる」と、多くの反響が寄せられ、3.4万いいねを集めました。
飼い主さんによると、
「大好きな雪が久しぶりに積もって大はしゃぎしたあと、頭から雪に埋もれてクールダウンしてました。少し冷やしたら、また元気に爆走していましたよ」とのこと。
投稿には、雪の中を元気いっぱいに駆け回るハクくんの動画も添えられていました。
どこまでも続く白い世界の中を、夢中になって走り回る姿は、見ているこちらまで楽しい気持ちになります。
まさに「テンション爆上がり」という言葉がぴったりの躍動感。
雪を全身で楽しんでいる様子が、画面越しにも伝わってきます。
ハクくんは小さい頃から雪が大好きなのだそう。
飼い主さんも「待ちに待ったこの季節がやってきて、とても嬉しかったのだと思います」と話してくれました。
あれだけ元気に走り回っていたら、体がぽかぽかしてくるのも納得。
雪に顔をうずめてクールダウンしたくなる気持ちも、なんだかわかる気がしますね。
■飼い主さんにインタビュー！
今回の投稿について、反響が大きくて驚いているという飼い主さん。
普段のハクくんの様子についても、詳しくお話を伺いました。
――今回のポストで、印象的なコメントがあれば教えてください
「童謡にあるように、喜んで庭をかけ回るんですね、というようなコメントがありましたが、実は家では猫のようにヒーターの前で丸くなっています」
――雪があるときのハクくんは、普段とどう違いますか？
「お友だちとワンプロして元気いっぱいに遊ぶ日もあれば、雪の中に佇んでひとりで遠くを眺めている日もあります」
――ハクくんの性格について教えてください
「ツンデレだけど、いろんな犬種の子と仲良くできる、優しくて穏やかな性格です。そのせいか、柴犬っぽくないと言われることもあります。身体が大きいので、秋田犬ですか？と聞かれることもあります」
元気いっぱいに雪遊びを満喫したり、雪の中で静かに佇んでいたり、そして家ではヒーターの前で丸くなって過ごしていたり…。
そんなさまざまな表情を見せてくれるギャップこそが、ハクくんが多くの人に愛される理由なのかもしれませんね。
■高い場所がお気に入りのハクくん♪
Xには、雪玉や雪山に乗るハクくんの姿もたくさん投稿されていました。
雪玉は、公園で遊んでいた子どもたちが作ったものなのだそう。
上手にバランスを取りながら乗っている様子は、まるで玉乗り名人！
飼い主さんによると、ハクくんは普段から高いところが大好き。
雪玉や雪山、普段からちょっとした高いところでも登りたがるそうです。
そして、そのまま動かなくなり、「高みの見物」「お山の大将」などと呼ばれることもあるそうです。
マイペースに雪を満喫するその姿も、かわいいですね。
■拒否柴、発動…！
最近のハクくんについて伺うと、こんな微笑ましいエピソードも教えてくれました。
「お散歩中に“拒否柴”を発動するのは日常です。動かない茶色い犬が見えたら、遠くからでも『あ、ハクがいる』ってわかるみたいです」
ピタッと動かなくなってしまう姿も、柴犬らしい愛嬌のひとつですね。
そんなハクくんの日常は、HAKU_shiba2020（@pinoko04680170）さんのXで見ることができます。
雪の日も、のんびりな日も、いろいろな表情を見せてくれるハクくんに、きっと癒やされるはずです♪
（文＝早川みどり）