「全裸で倒れたいた父」は原因不明の病状→医師が告げた「悪性腫瘍か白血病」という残酷な二択【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→父が全裸で倒れてた
右耳難聴や母親の看取りを描いた漫画で知られるキクチさん(kkc_ayn)。今回は、母の死から2年後に倒れた父を描く『父が全裸で倒れてた。』から、病状究明のために重い決断を迫られるエピソードを紹介する。
■「なぜ病院に行かなかった？」巨大な腫瘍への疑念
ICUに戻った父について、主治医から「悪性腫瘍か白血病の可能性が高い」と告げられる。CTの結果、左脚のそけい部リンパに腫れが見つかったのだ。
■「誰か決めてよ」孤独な決断
原因特定には、全身麻酔で検体を取り出すしかない。延命措置の確認に続き、またしても同意書へのサインを求められる。 「父の暴言に疲れ『もう延命なんてどうでもいい』と思ったのに、いざ選択を迫られると深刻に考えてしまいました。『どうでもいい』は『私以外の誰かが決めてくれ』という心の叫びだったのかもしれません」
しかし、現実にはキクチさんしか決断できる人間はいない。「母が生きていれば、この痛みを分け合えたのかもしれません」。たった一人の家族として、キクチさんは再び重いペンを握る。
取材協力：キクチ(kkc_ayn)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。