これ、ずっと使えるやつ！ 成長にもフィットするシンプル設計で、暮らしに寄り添う【アイリスプラザ】のデスク。 長く使いたい一台を、Amazonで今すぐチェックしてみて！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
変わる生活に、変わらず寄り添う。カスタム自在のコンパクトデスク【アイリスプラザ】の机がAmazonに登場!
アイリスプラザの机は、木目調のシンプルなデザインが魅力だ。飽きのこない落ち着いた佇まいで、子ども部屋からワークスペースまで幅広い空間に自然と馴染む。
天板は教科書やノート、文房具を広げても余裕のある広さで、勉強も作業も快適にこなせる。コード穴付きでデスクまわりの配線がすっきりまとまり、キズや汚れに強い素材を採用しているため、日々のお手入れも簡単だ。
収納スペースには可動式の棚板を備え、高さを3.2cm間隔で調整できるため、収納物に合わせて柔軟にカスタマイズできる。ラックは前面・側面どちらにも物を置け、必要なものをサッと取り出せる使い勝手の良さがある。
カラーはホワイト＆ビーチ、オーク、ウォールナットの3色から選べ、部屋の雰囲気に合わせてコーディネートできる。さらに、同じデスクを2台使えば、向かい合わせや並列配置、ラックを仕切りにしたレイアウトなど、自由なアレンジが可能。成長や生活スタイルに合わせて柔軟に使えるデスクとなっている。
