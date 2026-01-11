壊れたら「とりあえず叩く」は世界共通!?アメリカでは自販機は珍しい？飲み物が出てこないことが日常茶飯事【作者に聞く】
アメリカは、自販機の数が日本に比べて少ない。さらに、治安が悪い地域にはほぼなく、ほとんどが屋内に設置されている。現在カルフォルニア州のロサンゼルスに在住しているkasutera(@kasutera5)さんは、アクターとして活躍中で英語と日本語両方の声優の仕事もこなしている。そんなkasuteraさんが投稿したアメリカの自販機に関するあるある漫画には、日本でも昭和の時代に多発していた事象が描かれていて、その時代を知っている者にとっては懐かしくて思わず笑ってしまう。しかし、アメリカでは現在も日常的に起こっており、立て続けに起こると笑えない現象のようで…！この自販機エピソードについてkasuteraさんに話を聞いてみた。
日本では当たり前に見かける自販機だが、アメリカでは「珍しい」と感じるほど少ないという。本作「自販機」の作者kasuteraさんは「体感で100分の1、下手するともっと少ないですね。そして屋外では全くと言っていいほど見かけません」と語る。その理由は治安の問題で、「日本のようにあちこちに、なんなら路地裏にまで自販機を設置した日には、速攻破壊されて中身を奪われると思います」と、日本とアメリカの大きな違いについて話してくれた。
「ドリンクが詰まって出てこないのは日常茶飯事」とのことだが、対処法について聞いてみると「ないです。でもとりあえず叩きます」と、思わず「昭和か！」と突っ込みたくなるような答えが返ってきた。実際には、叩いても揺すっても詰まった飲み物が出てくることはかなり稀なのだそうだが、「それでもとりあえず叩くんだと思います。イライラも乗せて…」と笑うkasuteraさんの心境は、時代や国が異なっても共通のようだ。
今回紹介した自販機のエピソード以外にも、アメリカで実際に出くわした詐欺の話や、日本ではありえない“店員VS客”のバトルなど、日本とは異なる文化ゆえの仰天話がいっぱいのこのシリーズ。現在は月に1〜3本のペースで更新しているというkasuteraさんの作品を、ぜひチェックしてみてほしい。
取材協力：kasutera(@kasutera5)
