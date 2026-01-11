【実話】コロナでハワイの結婚式が中止になった愛人!?式代1000万ドルをブライダル会社に持ち逃げされる【作者に聞いた】
【漫画を読む】結婚式が中止になってショックを受ける愛人だが…!?
家事しないと死ぬ旦那を猫いてる人(@100dannashinu)さんは、2025年9月まで『職場の部下と浮気した夫を私は死んでも許さない』という作品を連載。フォロワーさんの実体験をもとにした作品で、ネットを中心に話題になっている。今回は本作の31〜36話までをお届けするとともに、愛人の「お金のことなんかどうでもいい」という発言についても作者に話を聞いた。
妻が愛人のロベールさんに慰謝料を請求したくて電話をすると、謝罪どころかバカにされてしまう。そんなロベールさんはハワイでの結婚式を楽しみにしていたが、コロナの影響で結婚式が中止になった。
急いで式場の担当者に電話をするが、「おかけになった電話番号は現在使われておりません」というアナウンスが流れてきた。なんと、結婚式にかかった1000万ドルをブライダル会社に持ち逃げされてしまったのだ！
夫が「エマ大丈夫だよ！不安になることはない」と慰めるが、「お金のことなんかどうでもいいのよ！」と言うロベールさん。どうやら結婚式をぶち壊されたことに対して腹を立てているようだ。
しかし、クルージングは決行されるようなので、気持ちを切り替えてクルージングを楽しむ2人。ロベールさんは最高のクルージングを楽しんでいたが、「次の到着港であるコナですが、コロナの影響で寄港変更となりました」というアナウンスが入る。
結局どこへも寄港できず、何百万も払って刑務所に入っているようなものだと嘆くロベールさんであった。
――ロベールさんはコロナの影響で、アメリカでの結婚式が中止になりましたね。「お金のことなんかどうでもいい」という発言について、どう思われますか？
状況的にやけっぱちになってると思いました。でも本心ではないと思います。本心ではないけど、あえてそういう強い言葉を放ったように思いました。
――ハネムーンもコロナの影響で散々だったようですが、やはり不倫した罰が当たったのでしょうか？
元々フォロワー様の体験談を参考にさせてもらっており、罰のような描写になってますが、乗客の皆様が罰だったとは、自分自身思ってないです。ただ、漫画ではそのような表現になってしまって、反省する部分もあります。
コロナの影響で散々な経験をしたロベールさん。家事しないと死ぬ旦那を猫いてる人さんは、ほかにも数多くの作品を描いているので、興味がある人は読んでみて！
取材協力：家事しないと死ぬ旦那を猫いてる人(@100dannashinu)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。