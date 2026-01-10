勝手に鳴る、祖母がくれた土鈴!?その音色が導くのは吉か凶か？恐怖と現実が交錯する完成度の高いホラー漫画【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
住宅街にひっそりと佇む一軒の骨董品店があった。そこには人に捨てられた“物”たちが集まってくる。ある日、遠路はるばる祖母にもらった“土鈴(どれい)”を売りに若い母親がやってきた。聞けば、深夜になると勝手に“カランカラン”と音が鳴るのだという。気味が悪く、息子も怖がって寝てくれず困り果て、人づてに「“こういうの”を買い取ってくれる店がある」と聞き、訪ねてきたらしい。本作を描いた作者の赤風よしお(@gurast)さんは、社会人として働きながら、趣味として一次創作の長編ファンタジー漫画をSNSにて連載中。初のホラー作品と思えない完成度に驚きつつ、さらに詳しく話を聞いてみた。
普段はファンタジー作品を描くことが多いという作者の赤風さんは「もともとホラー作品は好きで人の作品を拝見することはありましたが、自身で作ったことはなく、本作が初めてのホラー作品となります」と語る。
赤風さん自身が思い描く恐怖を表現できるかを試みた意欲作でもある本作「一方通行」。赤風さんは「自分には『恐怖とは理解できないこと』という自論があり、『勝手に定義付けをして納得する人間』と『ただあるようにあるだけの物』との齟齬や理不尽から生まれるものもひとつの恐怖なのでは？」と考え、物語は骨董屋の主人「氷室」の視点で構築したという。
また、もうひとりの登場人物である高原については、「高原は私のキャラクターではないのですが、『物は儚く尊いもの』と定義付ける主人公とは別に、物の本質を語る存在が重要だと思い、了承を得て知人からお借りしました」と、作品に奥行きを持たせる存在であることを教えてくれた。
本作の手応えについては、「『わかりやすい怖いもの』はなるべく出さず、よい話でも悪い話でもない、描きたいものが描けた」と明かす。
最後に、シリーズ化の予定を尋ねると、赤風さんは「この先、描きたいと思えるネタや、やりたいことができたら、またこっそり何か描いているかと思います」と語った。初のホラー作品とは思えない完成度を誇る本作を、ぜひチェックしてみてほしい。
取材協力：赤風よしお(@gurast)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。