スヌーピーデザインの「Charmant Sac」コラボトートが「Peanuts LIFE＆TIMES」で発売中！フリンジ×バイカラーがかわいい
遊び心ある大人の女性のオシャレを提案するバッグブランド「Charmant Sac(「シャルマントサック)」が、阪急百貨店発の「PEANUTS」公式ショップ「Peanuts LIFE＆TIMES(ピーナッツライフ＆タイムズ)」とコラボレーション！「Charmant Sac」で人気の「Fringe Tote(フリンジトート）」から、初のバイカラーが登場した。
2025年12月10日から発売中の新アイテムは、スヌーピーのある楽しい生活と時間“LIFE＆TIMES”を提案する、阪急百貨店発のPEANUTS公式ショップ「Peanuts LIFE＆TIMES(ピーナッツライフ＆タイムズ)」や、阪急阪神公式通販サイトにて購入可能だ。
■「Peanuts LIFE＆TIMES」×「Charmant Sac」のコラボバッグをチェック！
「Peanuts LIFE＆TIMES シャルマントサック バッグ」(Sサイズ1万3750円、Mサイズ1万5400円)は、「シャルマントサック」で好評を博す、フリンジ生地仕立てのトートバッグ「Fringe Tote(フリンジトート）」の新作。「シャルマントサック」公式サイトでの取り扱いはなく、「Peanuts LIFE＆TIMES」限定アイテムとして、オリジナルデザインのバイカラーが登場中！
バッグ本体のフリンジ生地とポリエステル生地による持ち手の、なんとも絶妙な色の対比が最大の特長。“LOVE”をテーマに、ハートといろんな表情のスヌーピーがデザインされた総柄裏地、さりげなく寄り添うサイドタグ、ゴールドとシルバーの輝くチャームもポイントだ。
サイズはSサイズとMサイズの2パターン。カラーは2サイズ共に、ホワイト×ブラック、グレー×ピンク、モカムース×ブルーの3色で展開。
大人の毎日に“ふっと微笑む余白”を添えてくれるデザインを目指した本アイテム。冬の街のきらめきにも映えるフリンジが軽やかに揺れ、冬の特別な季節をより華やかに演出してくれるバッグをお共におでかけしてみてはいかが？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
(C)Charmant sac. All Rights Reserved.
