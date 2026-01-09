おっ！軽く走れて、心地よく歩ける。毎日を支えるエアフロー設計【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
環境にも足にもやさしい、軽快なランニングスタイル【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場!
アディダスのスニーカーは、人気モデルGLX 5をアップデートし、テクノロジーとスタイルを融合させたアディダスのランニングシューズ。軽量テキスタイルアッパーが通気性を高め、足全体に心地よいエアフローを生み出すことで、ワークアウトから週末の外出まで快適な履き心地をキープする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ミッドソールには「Cloudfoam」を採用し、柔らかく弾むようなクッショニングを実現。長時間の歩行やランニングでも足への負担を軽減し、軽快なステップをサポートする。アウトソールにはラバー素材を使用し、さまざまな路面でしっかりとグリップ力を発揮。日常の移動からアクティブなシーンまで安心して使えるタフな設計となっている。
さらに、アッパーには50パーセント以上のリサイクル素材を使用し、プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みを体現。環境に配慮しながらも、快適性とデザイン性を両立した一足に仕上がっている。
レギュラーフィットの「シューレースクロージャー」、「OrthoLite®ソックライナー」、「テキスタイルライニングな」ど、足を包み込むようなフィット感を高めるディテールも充実。軽さとクッション性、そしてサステナブルな素材使いが魅力の、毎日をアクティブに過ごす人にぴったりのスニーカー。
