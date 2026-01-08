おっ、デスクが一気に快適！ツートンカラーで映える【エレコム】リストレストをAmazonでチェック‼
毎日使いたくなる、触り心地最高のゲルクッション。ズレずに支える、さらに洗えて清潔【エレコム】のリストレストがAmazonに登場!
エレコムのリストレストは、程よい弾力のゲルが手首を優しく支える、ショートサイズのリストレスト。 マウスやテンキーの操作を快適にサポートし、長時間の作業でも疲れにくい設計。
透明感のあるTPU素材とツートンカラーが、デスク周りにさりげないアクセントを添える。 独自の凹凸加工が通気性を高め、さらっとした心地よい使用感を実現。
手洗い可能で、いつでも清潔に保てるのも嬉しいポイントだ。
底面には吸着性の高い素材を採用し、使用中のズレや移動を防止。 機能性とデザイン性を兼ね備えた、快適なワークスペースのための一品だ。
