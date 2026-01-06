ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

快適な使用感で負担を軽減!【マムート】のリュックがAmazonに登場!

やわらかいパッドが入ったアナトミカルシェイプのショルダーストラップによる快適な着心地が魅力のメンズリュックだ。

パッド入り「WORK」コンパートメントは撥水性が高く、外側からも出し入れ可能なラップトップやタブレット、文書の持ち運びに最適。

ジムに行く時には、クライミングギアを収納できる、広めの「CLIMB」メインコンパートメント。

内側にパーティションが付いた貴重品用コンパートメント。撥水性が高く、外側からも出し入れ可能。

日常的に使える、頼もしいリュックとなっている。