どうして私ばかり…。不倫関係で男性側に主導権を握られる理由
不倫をしている女性の奥が、「いつも自分ばかりが彼に合わせている気がする」と感じているもの。その背景には、個人の性格だけでは説明できない“関係の構造”があるんです。そこで今回は、そんな風に不倫関係で男性側に主導権を握られやすい理由を解説します。
会える時間が“限られている”から
既婚側・独身側にかかわらず、不倫は基本的に使える時間が限られます。そのため、スケジュールの組み方が偏りやすく、後回しや“呼ばれ待ち”の状態になってしまうのでしょう。それは必ずしも悪意ではなく、関係の構造的に主導権が片側に寄りやすい理由です。
男性の言葉が“支え”になっているから
「君が必要だよ」「君を大切に思ってる」という言葉に救われる瞬間があります。その言葉を失うくらいなら、合わせるほうが楽に感じてしまうように。こうして、自分の予定や感情よりも“相手の都合”を優先してしまい、無意識に線引きが難しくなることがあります。
“選ばれているようで選んでいない”状態だから
「会えるときは嬉しい」「会えないときはつらい」。この温度差が大きいほど、関係の舵取りが男性側に偏っていきます。恋愛感情が深くなるほど、自分の選択が“確認作業”に変わり、男性の答えで自分の状態が決まるような感覚になるのです。
“不公平に感じる”という気持ちは、自分の輪郭が薄くなっているサイン。でも、対等さは日々の小さな選択の積み重ねから育っていきます。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
🌼誰かに必要とされたい。不倫がやめられない女性の「見えない孤独」の正体