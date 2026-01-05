冬ならではのお楽しみがいっぱい！「ムーミンバレーパーク」でムーミン谷の冬がテーマの「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK」を開催！
冬本番！埼玉・飯能にあるムーミンバレーパークでは、ムーミン谷の冬をテーマにした「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK(ウィンターワンダーランド イン ムーミンバレーパーク、以下ウィンターワンダーランド)」がスタート。2026年2月23日(祝)までの期間限定で開催。さらに、昨年大好評のナイトパレード「ムーミン谷のイルミネーションパレード」が、「ムーミン谷のダンスパレード」としてバージョンアップし、昼夜ともに上演されている。
【写真】昼も夜も行われる「ムーミン谷のダンスパレード」
■テーマは「ムーミン谷の冬」
「ウィンターワンダーランド」では、「ムーミン谷の映画館」の向かいにある「入り江のテラス」や展示施設「コケムス」前の芝生に雪が積もり、夜空には毎日オーロラが輝く。雪遊びやスケートといった冬のアクティビティのほか、夜には幻想的なライトアップやオーロラを楽しむことができる。
また、昨年大好評だった「ムーミン谷のイルミネーションパレード」が、「ムーミン谷のダンスパレード」となって昼夜ともに上演。「ムーミン」の物語に登場するキャラクター・モランが登場。体長約2.5メートルのモランにムーミントロールが近づき、心を通わせていく様子が見られる。オリジナルの楽曲に合わせてパレードをするキャラクターたちと一緒に盛り上がろう。
さらに、2025年冬に新しくムーミンバレーパークに登場した大人気キャラクターの「ご先祖さま」が「ウィンターワンダーランド」期間中も引き続きパーク内を散歩。フサフサの毛が生えた、ムーミンたちのご先祖さまのかわいらしい姿をぜひチェックしよう。
■夜も冬ならではの楽しみがいっぱい
日没後にもまだまだ楽しみがある。パーク全体が、さまざまなライトアップに照らされ、幻想的な雰囲気を体感できる。「ムーミン屋敷」の両側に立つメタセコイヤのLEDライトや、ムーミン谷エリアの上空のオーロラ、スケートリンクに投影されるプロジェクションマッピングなど、寒さを忘れてしまうほど色鮮やかで美しい空間で非日常感を味わえる。
「ウィンターワンダーランド」の期間中、土日を中心に「ムーミン谷の湖上花火大会〜冬〜」も開催。ムーミンバレーパークのオリジナルソングに合わせて、冬の澄んだ空に花火が上がり、雪景色のパークを照らす。パーク内各所から見ることができ、圧倒的な華やかさと輝きを体験できる。湖岸から見るだけでなく、間近で花火が見られる「湖上のテラス」からも鑑賞できるので、好きなスポットから幻想的な世界を楽しもう。
■冬のアクティビティにも挑戦しよう
ムーミンバレーパークでは、冬のアクティビティも開催中。「ムーミン谷でゆきあそび」は、人工造雪機を使用した雪景色の中で“雪遊び”が楽しめる。人工雪なので晴天時でも雪だるまを作るなどして遊べる。「コケムス」前の芝生広場は「そりあそび広場」となり、無料で貸し出しされるそりに乗って滑って遊べる。子どもはもちろん、大人もOKなので童心に帰ってそり遊びをしてみては。
湖上では、「ムーミン谷のスケートリンク on The LAKE」を開催。ここでは湖上に張った氷の上でスケートをしているような気分でスケート体験ができる。リンクは環境に配慮した樹脂製のエコリンクで、転んでも服が濡れない仕様でスケート初心者や子どもでも安心してトライできる。また、夜にはプロジェクションマッピングが投影されるので、こちらも必見だ。
さまざまな冬の楽しみがあるムーミンバレーパーク。今しかできない体験を、ファミリーで、カップルで、友達同士で存分に楽しもう。
(C)Moomin Characters(TM)
※各イベントの詳細は公式サイトなどでご確認ください。天候などにより実施されないプログラムもあります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
