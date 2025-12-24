¡Ö²È¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ë½÷À¤«¤é¤Î»×¤ï¤Ì°ì¸À¡£´ò¤·¤¤¤Ï¤º¤ÎÈà¤¬¸ÍÏÇ¤Ã¤¿ÍýÍ³
¢¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ØÅ¾¶Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áí¹ç¾¦¼Ò¶ÐÌ³¤ÎÍÚÅÍ¡£
ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ë¥Õ¥é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ç¸½ÃÏ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëè½Çµ¤È½Ð²ñ¤¦¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤Â¾¤â¸«¤è¤¦¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¸µ¥«¥Î¤ÎÈþº»¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡Ä¡£
Vol.8 ¸µ¥«¥Î¤È¤ÎºÆ²ñ
¡ÖÍè½µ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤±¤É¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é²ñ¤¨¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡×
ÊÌ¤ì¤Æ1Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ä¸µ¥«¥Î¤ÎÈþº»¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¡£
ÀµÄ¾¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈà½÷¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡¢ÍÚÅÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Èþº»¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÍÚÅÍ¤ÏÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£
ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ï¡¢Èþº»¤ÎÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡ØRosemary's Midtown¡Ù¤Ë¤·¤¿¡£
ÌÚ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÆâÁõ¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤¬¹¥¤¤ÊÈþº»¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È»×¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤À¡£
ÍÚÅÍ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿Èþº»¤Ï¡¢¤¢¤Îº¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿Æ¤·¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤ë¾Ð´é¤ÇÍÚÅÍ¤ò¸«¤ë¡£
²û¤«¤·¤µ¤ÈÀÎ¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿ÍÚÅÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¼«Á³¤ÈÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤ó¤À¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©¡×
¡Ö¤¦¤ó¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºË»¤·¤¤¤±¤É¤Í¡£Èþº»¤Ï¡©¡×
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¾º¿Ê¤Ê¤ó¤«¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×
Èþº»¤Ï¤¹¤Þ¤·´é¤òºî¤ë¤¬¡¢¸ý¤ÎÃ¼¤«¤é´ò¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¤¨¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×
¡Ö¤Õ¤Õ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ÍÚÅÍ¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ì¤«¤é»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¡£º£²ó¤Î½ÐÄ¥¤â¤Í¡¢»ä¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡Ä¡×
µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÈþº»¤ò¸«¤Æ¡¢ÍÚÅÍ¤Ï¾¯¤·¿·Á¯¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£
Èþº»¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢Èþº»¤¬»Å»ö¤ÎÏÃ¤ò¥¤¥¥¤¥¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
°ã¤¦¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬Ê¹¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡£
¤¤¤Ä¤âÍÚÅÍ¤Ï¼«¿È¤Î»Å»ö¤Î¶òÃÔ¤ä¡¢º£¤¤¤«¤ËÆñ¤·¤¤°Æ·ï¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¡¢Èþº»¤ËÆÀ°Õ¤²¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍÚÅÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¤Ï¤³¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î°ì¼ï¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¤±¤ì¤ÉËÜÅö¤Ï¤¿¤À¡¢ÍÚÅÍ¤¬Èþº»¤ËÊ¹¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ð¤«¤êÏÃ¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Èþº»¤ÎÏÃ¤ò¼«Ê¬¤«¤éÊ¹¤³¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Èà½÷¤Î»Å»ö¤Î¶òÃÔ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂÕ¤Ã¤¿Èþº»¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤È°Î¤½¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤í¤¯¤ËÏÃ¤âÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤»¤Ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢ÍÚÅÍ¤ÏµÞ¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯´¶¤¸¤¿¡£
¡Ö¤¢¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡¢»ä¤Ð¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡£ºòÆü¤Þ¤Ç»Å»öÄÒ¤±¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÍÚÅÍ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤¬´Ë¤ó¤À¤Î¤«¤â¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤è¤ê²¶¤Î¤Û¤¦¤³¤½¤´¤á¤ó¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤º¤Ã¤È¡¢²¶¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¿¤è¤Ê¡£Èþº»¤Î¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ÎÏÃ¤È¤«¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ÎÏÃ¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤È¤¤Á¤ó¤ÈÊ¹¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤«º£¤µ¤éµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤è¡×
ÍÚÅÍ¤¬¿¿·õ¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤½¤¦¼Õ¤ë¤È¡¢Èþº»¤Ï¥×¥Ã¤È¿á¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¡¢¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡©¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÀ¸³è¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡©»ä¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÍÚÅÍ¤«¤é¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×
¡Ö¤¨¡¢²¶¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¼Õ¤é¤Ê¤¤¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¡©¡×
¡Ö¼Õ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¬°¤¤¤³¤È¤Ë¤µ¤¨µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤Æß´¶ÃË¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×
Èþº»¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ÈÍÚÅÍ¤Ï¾®¤µ¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÈþº»¤Ï¤Þ¤¿¥¯¥¹¥¯¥¹¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¡¢ÍÚÅÍ¡£¤Ê¤ó¤«¡¢´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍÚÅÍ¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¡È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶ÐÌ³¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë²¶¡É´¶¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¡¢¥¦¥¶¥¤ÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Í½ÁÛ¤è¤ê¤â¤Þ¤È¤â¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÖË«¤á¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¡¢¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤ë¡©¡×
¡Ö¥¦¥½¥¦¥½¡¢Ë«¤á¤Æ¤ë¤è¡£¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤ÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×
ÍÚÅÍ¤Ï¡¢Èþº»¤È¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËËÜ²»¤ÇÏÃ¤»¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÊ¬¡¢Èþº»¤ÏÍÚÅÍ¤Î¤³¤È¤ò´°Á´¤Ë¤Õ¤Ã¤¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢ÍÚÅÍ¤â¤Þ¤¿¡¢Èþº»¤Î¤³¤È¤ò¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢³Ú¤·¤¤¤Ê¡£º£Æü²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×
ÍÚÅÍ¤Ï¿´¤«¤é¤½¤¦¹ð¤²¤¿¡£
¤¤Ã¤È¤¢¤Î¤Þ¤ÞÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËËÜ²»¤Ï¸À¤¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢·ö²ÞÊÌ¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦»×¤¦¤È¡¢¤¢¤Î»þ¥Õ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Èþº»¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡ÖÈþº»¤Ï¡¢º£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥´¥Ï¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤è¡£ÍÚÅÍ¤Ï¡©¡×
¡Ö²¶¤â¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¡×
¡Ö¤ª¸ß¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Í¡×
¤½¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢Èþº»¤È¤ÏÊÌ¤ì¤¿¡£
µ¢¤êÆ»¡¢ÍÚÅÍ¤Ïè½Çµ¤ËÌµÀ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¼¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¡¢¤È»×¤¤¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¡£
3²ó¤Î¥³¡¼¥ë²»¤Î¸å¡¢è½Çµ¤ÎÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿À¼¤¬¼ª¤ËÍ¥¤·¤¯¶Á¤¤¤¿¡£
¡ÖÍÚÅÍ¤¯¤ó¡©¤É¤¦¤«¤·¤¿¡©¡×
¡ÖÌµÀ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¡£À¼¤¬Ê¹¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤¨¡¢²¿¡©¿ì¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×
¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¦è½Çµ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢¤¸¤ã¤¢º£¤«¤é²ñ¤ª¤Ã¤«¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸À¤Ã¤¿¡£
¢¡
»þ¹ï¤Ï22»þ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍÚÅÍ¤Ï¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¥¤¡¼¥¹¥È¤Ë¤¢¤ë¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥Ð¡¼¤Î¡ØOphelia¡Ù¤ËÀè¤Ë¹Ô¤¡¢°ìÇÕ°û¤ß¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ä¡£
²æ¤ËÊÖ¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¿¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÊÁ¤Ë¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤ÈÍÚÅÍ¤ÏµÞ¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
20Ê¬¤Û¤É¤·¤Æ¡¢¹õ¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿è½Çµ¤¬¸½¤ì¤¿¡£
è½Çµ¤ÎÉþÁõ¤Ï¤¤¤Ä¤â¥·¥ó¥×¥ë¤À¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤è¤¯°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌµÂ¤ºî¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿È±¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤¿¸å¤ìÌÓ¤¬½À¤é¤«¤¯ÍÉ¤ì¡¢¤½¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¿§µ¤¤ËÍÚÅÍ¤Ï¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¡£
´·¤ì¤¿¸ýÄ´¤ÇÅ¹°÷¤Ë¾Ð´é¤ÇÃíÊ¸¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢è½Çµ¤ÏÍÚÅÍ¤Î´é¤ò¥Þ¥¸¥Þ¥¸¤È¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡Ö¤Ç¡¢µÞ¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¿¤À²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¾¯¤·¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤ëÍÚÅÍ¤Ë¡¢è½Çµ¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤«¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤à¡£
¡Ö¤³¤³½é¤á¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢Ìë·Ê¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Í¡×
¡Öè½Çµ¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ð¡¼¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤À¤Ê¡Ä¡×
è½Çµ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸õÊä¤òµó¤²¤ë¤¬¡¢¤É¤ì¤âÍÚÅÍ¤È¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î´Ö¡¢Í§Ã£¤È±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡Ä¡×
¤¿¤ï¤¤¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤µ¤¨¡¢Ã¯¤È¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÃËÀ¤Ê¤Î¤«¡¢¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ìë·Ê¤Î¸÷¤¬¥°¥é¥¹¤Î±ï¤ò³ê¤êÍî¤Á¡¢ÄÀÌÛ¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ö¤ËËþ¤Á¤¿¡£
¤½¤ÎÀÅ¤±¤µ¤òÇË¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢è½Çµ¤¬¸À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×
ËÜÍè¤ÎÍÚÅÍ¤Ê¤é¡¢´ò¤·¤¯¤Æ¿¬Èø¤Ç¤â¤Õ¤ê¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾Ê£»¨¤Êµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¼ê¤ò·Ò¤®¤Ê¤¬¤éÍÚÅÍ¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤ë¡£¿°¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¿¨¤ì¹ç¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÍÚÅÍ¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ©»ß¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¡¢²¶¤µ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡×
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡©¡×
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥Ç¡¼¥Æ¥£¥ó¥°´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£²¶¤â½é¤áÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤ª»î¤·´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ù¤Ê¤ó¤À¡£è½Çµ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë´ÖÃæ¤º¤Ã¤È¡Èè½Çµ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¶¤Ï²¿ÈÖÌÜ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡É¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤·¡¢Â¾¤Ë¤É¤ó¤ÊÃË¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤·¡×
è½Çµ¤ÏÌÛ¤Ã¤ÆÍÚÅÍ¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£
¡ÖÂÎ¤Î´Ø·¸¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬¤¤¤¤¡£²¶¤Ïè½Çµ¤µ¤ó¤È¡¢¿¿·õ¤ËÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
°ì½Ö¡¢Éô²°¤Î¶õµ¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£³°¤«¤é¼Ö¤Î¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Èù¤«¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢è½Çµ¤¬¥Õ¥Ã¤ÈÂ©¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡ÖÍÚÅÍ¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥é¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿¿ÌÌÌÜ¤À¤Í¡£¤¹¤´¤¯ÆüËÜ¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«°¤¤°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢ÍÚÅÍ¤ÏÌÛ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¹ðÇò¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ö¤ê¤À¤í¤¦¡Ä¡×
ÆÈ¤ê¸À¤Î¤è¤¦¤Ëè½Çµ¤Ï¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ë¿ÈÂÎ¤òÍÂ¤±¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«¡Ä¤¤¤¤¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç»ö¤ËÁÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×
è½Çµ¤Î½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤¬¡¢ÍÚÅÍ¤Î¶»¤Î±ü¤ò¤¸¤ó¤ï¤ê¤È²¹¤á¤ë¡£
è½Çµ¤ÏÍÚÅÍ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤À¤±´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤¤è¡£¤¸¤ã¤¢¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¡×
¾Ð´é¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬Íî¤Á¤¿½Ö´Ö¡¢ÍÚÅÍ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ë²¿¤«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¿¤ÀÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¿¼¤¤´¶¾ð¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤ë¡£
Áë¤Î³°¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥ª¥ó¤¬Þú¤ó¤ÇÌë¶õ¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ä¤Ã¤ÈÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÚÅÍ¡£é¬é¯¿§¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£