【ユニクロのチラシ】今年の「年末祭」もお買い得アイテムが大量！ヒートテックにカシミヤセーターなど冬物が大幅値下げ。
ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。
2025年12月19日からは、毎年恒例のお得なイベント「ユニクロ年末祭」がスタート。
25日までの第一弾では、お買い得アイテムが盛りだくさんです。
冬のロングセラー商品がドドンと値下げ中
●ヒートテックインナー（期間限定価格990円）
吸湿発熱、ストレッチ、保温、消臭などの機能を備えたヒートテックインナー各種が1000円以下に。UネックTやタートルネックT、レギンスなど、デザインも豊富。薄くて軽量な生地で着膨れもしにくいのでデイリーに活躍します。
●カシミヤクルーネックセーター（期間限定価格7990円）
高品質なカシミヤを100％使用したセーターは、ふくらみのあるやわらかな肌触り。軽くて暖かく、手洗いも可能で、機能性抜群。ヘビロテ間違いなしのトップスが、通常価格の2000円引きで手に入るビッグチャンスです！
●ヒートテックボアスウェットパンツ（期間限定価格2990円）
ヒートテックと裏ボアを掛け合わせたスウェットパンツ。抜群の保温機能とふわふわの肌触りで、防寒ウェアとして冬のお出かけに活躍すること間違いなし。着膨れしにくいデザイン性も魅力です。
●ファーリーフリースフルジップジャケット（期間限定価格1990円）
ふわふわで軽やかなフリース素材のジャケットは、家でも外でも着たくなる一着。裾と袖口には風の侵入を防ぐパイピングが施され、寒がりさんも安心。温かみのある豊富なカラーバリエーションで、お気に入りの一色がきっと見つかります。
これだけにはとどまらず、ヒートテックを採用したマフラーやグローブ（期間限定価格各1290円）、ニットのような上質な風合いの「ソフトニットフリースクルーネックT」（期間限定価格1290円）、脚長効果が期待できる「バギーカーブジーンズ」（期間限定価格3990円）など、この冬の毎日コーデに取り入れたい、お得なアイテムが目白押し！
さらに、年末祭特別商品として、スペシャルなコラボアイテムも発売。
26年に30周年を迎える「たまごっち」とコラボレーションしたUT（グラフィックTシャツ）、そして大人気コレクション「UNIQLO：C」からは春夏コレクションの一部アイテムが登場。いずれも12月19日より販売開始です。
盛りだくさんの特価アイテムに大注目の新作まで、今年の年末祭もとにかく豪華。26日より始まる第2弾の続報もお見逃しなく。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 梅谷りな