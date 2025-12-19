【ユニクロのチラシ】今年の「年末祭」もお買い得アイテムが大量！ヒートテックにカシミヤセーターなど冬物が大幅値下げ。

ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。

2025年12月19日からは、毎年恒例のお得なイベント「ユニクロ年末祭」がスタート。

25日までの第一弾では、お買い得アイテムが盛りだくさんです。

冬のロングセラー商品がドドンと値下げ中

●ヒートテックインナー（期間限定価格990円）

吸湿発熱、ストレッチ、保温、消臭などの機能を備えたヒートテックインナー各種が1000円以下に。UネックTやタートルネックT、レギンスなど、デザインも豊富。薄くて軽量な生地で着膨れもしにくいのでデイリーに活躍します。

●カシミヤクルーネックセーター（期間限定価格7990円）

高品質なカシミヤを100％使用したセーターは、ふくらみのあるやわらかな肌触り。軽くて暖かく、手洗いも可能で、機能性抜群。ヘビロテ間違いなしのトップスが、通常価格の2000円引きで手に入るビッグチャンスです！

●ヒートテックボアスウェットパンツ（期間限定価格2990円）

ヒートテックと裏ボアを掛け合わせたスウェットパンツ。抜群の保温機能とふわふわの肌触りで、防寒ウェアとして冬のお出かけに活躍すること間違いなし。着膨れしにくいデザイン性も魅力です。

●ファーリーフリースフルジップジャケット（期間限定価格1990円）

ふわふわで軽やかなフリース素材のジャケットは、家でも外でも着たくなる一着。裾と袖口には風の侵入を防ぐパイピングが施され、寒がりさんも安心。温かみのある豊富なカラーバリエーションで、お気に入りの一色がきっと見つかります。

これだけにはとどまらず、ヒートテックを採用したマフラーやグローブ（期間限定価格各1290円）、ニットのような上質な風合いの「ソフトニットフリースクルーネックT」（期間限定価格1290円）、脚長効果が期待できる「バギーカーブジーンズ」（期間限定価格3990円）など、この冬の毎日コーデに取り入れたい、お得なアイテムが目白押し！

さらに、年末祭特別商品として、スペシャルなコラボアイテムも発売。

26年に30周年を迎える「たまごっち」とコラボレーションしたUT（グラフィックTシャツ）、そして大人気コレクション「UNIQLO：C」からは春夏コレクションの一部アイテムが登場。いずれも12月19日より販売開始です。

盛りだくさんの特価アイテムに大注目の新作まで、今年の年末祭もとにかく豪華。26日より始まる第2弾の続報もお見逃しなく。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな