インナー以上、トップス未満。ユニクロ「超極暖ヒートテック」で楽しむ大人の着回しコーデ

いよいよ寒さも厳しくなってきましたね。「おしゃれは我慢」と言われがちな冬ですが、できることなら寒さに耐えることなく、快適にファッションを楽しみたいもの。

毎年お世話になっているユニクロのヒートテックから、今年はユニクロ史上最高に暖かい超極暖ヒートテックを手に入れたのでご紹介します。

■最強ヒートテックで冬を乗り越えよう

超極暖ヒートテックは通常のヒートテックの2.25倍暖かいとのこと。

今期は高密度起毛でふわふわの肌触りにアップデート。それでいて表面はサラサラとした素材で気持ちがよいです。

生地にしっかり厚みもあり、内側から保温するだけでなく、外気もシャットアウトしてくれます。インナーという枠を超え、主役としても活躍してくれる一枚です。

今回は超極暖ヒートテッククルーネックTを使った着回しコーデを4つ紹介します。

◇1枚でもサマになる！ シンプル大人きれいめコーデ

1枚でも着られるシンプルなクルーネックTなので、合わせ方次第では質素すぎて部屋着っぽくもなってしまいがち。

そんな時はストールを羽織りにしてベルトマークしておしゃれにランクアップ。通勤でも活躍する大人のきれいめコーデに仕上げました。

今期の超極暖ヒートテッククルーネックTは1枚着でも活躍するようネックラインとウエストフィット感を見直したそうです。

インナーとして着ていたヒートテックですが、Tシャツ感覚で着られるところが普通のヒートテックと違うポイント。日差しが暖かい日中は薄手の羽織りだけでも十分暖かく過ごせます。

◇真冬もジレを楽しみたい。着回し抜群のしゃれ見えコーデ

真冬は諦めていたジレコーデも、超極暖ヒートテックならかなっちゃう。しっかり防寒できるので、服を買い足さなくても秋服からの続きで着回しが楽しめます。

◇理想のレイヤードスタイル。シアーニットコーデ

透け感が魅力のシアーニットも、超極暖をインナーに着てしまえば真冬でも大活躍！

首回りも詰まりすぎないデザインなのでクルーネックはもちろん、Ｖネックセーターとも相性は抜群。見た目は軽やか、中はしっかり暖かい理想のレイヤードスタイルが完成します。

◇スマートに防寒。ニットレイヤードコーデ

首回りも詰まりすぎずウエストもフィット感があるデザインなので、ニットもレイヤードしやすくなっています。

ニットを重ねても腰回りがもたつかない丈感が絶妙です。重ね着が増える冬でも、スマートなシルエットをキープできますよ。

■超極暖があれば、冬のおしゃれはもっと自由に

いかがでしたでしょうか。

超極暖ヒートテッククルーネックTのカラー展開はOFF WHITEの他に、04 GRAY、09 BLACKの3色展開で販売されています。レイヤードするなら断然OFF WHITEがおすすめですが、1枚でも着られるのでどのカラーも使いやすそうです。

これから来る冬も超極暖ヒートテックがあれば怖くない！ しっかり暖かくして冬のおしゃれを楽しみましょう。

（ココ）

※掲載商品の情報および価格は2025年12月現在