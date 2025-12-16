デニーズに新たな栗デザートが登場！栗渋皮煮と栗甘露煮が織り成す、至福の味わいを楽しもう
株式会社デニーズジャパンは、2025年12月10日より、豊かな香りと深みのある甘さが特徴の栗デザートの販売を開始している。
【写真】栗のモンブランサンデー
厳選した栗の風味を最大限に活かすため、しっとりとした食感と栗本来の風味が豊かな「栗渋皮煮」、そして上品な甘さが特徴の「栗甘露煮」を贅沢に使用。
今回のフェアでは、栗の魅力を凝縮したイチオシ商品「栗のモンブランサンデー」が登場。濃厚な栗クリームと、食感のアクセントとなるクラッシュメレンゲ、栗渋皮煮や栗甘露煮、栗アイスを贅沢に組み合わせ、口いっぱいに広がる栗の風味を楽しめる。そのほかにも、栗とパンケーキを一緒に味わう「ガーデンパンケーキ〜栗」、食後のデザートにも最適な「栗のモンブランパルフェ」など、シーンに合わせて楽しめる全6品がラインナップ。
■栗のモンブランサンデー(1969円)
栗を主役に仕立てた華やかなサンデー。栗本来の風味を活かした渋皮煮、ほどよい甘さの甘露煮、なめらかなクリーム、まろやかなアイス、風味豊かなチョコソースと、どこから食べても栗の魅力を堪能できる重層的なデザート。チーズのコクを感じながらもキレのある味わいのマスカルポーネクリーム、上品な甘さの白蜜ゼリーなど、和洋折衷の食材が織り成す奥深いハーモニーを楽しもう。
■栗のモンブランパルフェ(979円)
最初のひと口から最後まで、栗の魅力を存分に味わえる至福のパルフェ。栗本来の風味を活かした渋皮煮、ほどよい甘さの甘露煮、2種類の栗ペーストをブレンドしたなめらかなクリーム、栗のペーストと甘露煮を加えた贅沢なアイスと、栗を使った素材をふんだんに盛り合わせている。しっかりと満足感を味わいながらも軽やかに食べられるボリュームなので、フルサイズのサンデーは食べきれないという人にもおすすめ。
■栗のちょこっとパルフェ(649円)
食後に、ティータイムに、少しだけ甘いものを食べたい気分にぴったりなちょこっとパルフェ。栗を主役に迎えた、かわいいサイズながら本格的なスイーツ。2種類の栗ペーストをブレンドしたクリームは、濃厚でなめらかな口あたり。栗本来の風味を活かした渋皮煮をトッピングし、贅沢な味わいに。価格も少し手ごろなので、さまざまなシーンで気軽に楽しめる。
■ガーデンパンケーキ〜栗(1738円)
栗と一緒に味わう、ふんわり、もっちりと焼き上げたパンケーキ。栗のペーストと甘露煮を加えた贅沢なアイス、2種類の栗ペーストをブレンドしたなめらかなクリーム、栗の渋皮煮と甘露煮を盛り合わせて、季節感あふれるひと皿に。まろやかなホイップクリームや香り高いメープルシロップ、香ばしいグラノーラなど、多彩な素材が栗の味わいを引き立てる。
■ガーデンパンケーキハーフ〜栗(880円)
華やかに仕立てた栗のガーデンパンケーキのハーフサイズ。ふんわりと焼き上げたパンケーキに、旬の栗を合わせて風味豊かに仕立てられている。特製の栗クリームは、2種類の栗ペーストを使用した奥深い味わい。渋皮煮と甘露煮も加わって、栗の異なる食感と風味を楽しめる。ほどよいボリュームなので、食後のデザートにもぴったり。
■モンブラン(1089円)
栗スイーツの代表格ともいえるモンブラン。ふんわりと口どけのよいスポンジに、2種類の栗をブレンドしたクリームを丁寧に絞ったエレガントなひと皿。トッピングには、栗本来の魅力を引き出した渋皮煮と、ほどよい甘さに仕上げた甘露煮。仕上げに、ほんのりと栗の風味が広がるチョコソースを合わせている。サクサクとしたメレンゲの食感も心地よいアクセントに。
今回のフェアについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のフェアの狙いは？
デニーズでは、季節ごとに人気の果物をふんだんに使用したデザートをお客様に味わっていただけるように、毎回メニュー展開しています。今回は、毎年ご好評をいただいている栗のスイーツを用意しました。しっとりとした食感と栗本来の風味が豊かな「栗渋皮煮」と上品な甘さが特長の「栗甘露煮」を贅沢に使用しております。自身へのごほうびとして、贅沢なひと時を本スイーツを召し上がりながらお近くのデニーズでお過ごしいただきたいと考えております。
ーー今回のフェアのイチオシは？
「栗のモンブランサンデー」です。栗本来の風味を活かした渋皮煮、ほどよい甘さの甘露煮、なめらかなクリーム、まろやかなアイス、風味豊かなチョコソースと、どこから食べても栗の魅力を堪能できる重層的なデザートです。チーズのコクを感じながらもキレのある味わいのマスカルポーネクリーム、上品な甘さの白蜜ゼリーなど、和洋折衷の食材が織り成す奥深いハーモニーをお楽しみください。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
デニーズが厳選した栗の風味を最大限に活かすため、しっとりとした食感と栗本来の風味が豊かな「栗渋皮煮」、そして上品な甘さが特徴の「栗甘露煮」を贅沢に使用しました。ぜひ店頭でお楽しみください。
※画像はイメージ
※店舗により使用している食器やメニューの仕立てが写真と異なる場合あり
※掲載メニューは予告なく変更、終了する場合あり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】栗のモンブランサンデー
厳選した栗の風味を最大限に活かすため、しっとりとした食感と栗本来の風味が豊かな「栗渋皮煮」、そして上品な甘さが特徴の「栗甘露煮」を贅沢に使用。
■栗のモンブランサンデー(1969円)
栗を主役に仕立てた華やかなサンデー。栗本来の風味を活かした渋皮煮、ほどよい甘さの甘露煮、なめらかなクリーム、まろやかなアイス、風味豊かなチョコソースと、どこから食べても栗の魅力を堪能できる重層的なデザート。チーズのコクを感じながらもキレのある味わいのマスカルポーネクリーム、上品な甘さの白蜜ゼリーなど、和洋折衷の食材が織り成す奥深いハーモニーを楽しもう。
■栗のモンブランパルフェ(979円)
最初のひと口から最後まで、栗の魅力を存分に味わえる至福のパルフェ。栗本来の風味を活かした渋皮煮、ほどよい甘さの甘露煮、2種類の栗ペーストをブレンドしたなめらかなクリーム、栗のペーストと甘露煮を加えた贅沢なアイスと、栗を使った素材をふんだんに盛り合わせている。しっかりと満足感を味わいながらも軽やかに食べられるボリュームなので、フルサイズのサンデーは食べきれないという人にもおすすめ。
■栗のちょこっとパルフェ(649円)
食後に、ティータイムに、少しだけ甘いものを食べたい気分にぴったりなちょこっとパルフェ。栗を主役に迎えた、かわいいサイズながら本格的なスイーツ。2種類の栗ペーストをブレンドしたクリームは、濃厚でなめらかな口あたり。栗本来の風味を活かした渋皮煮をトッピングし、贅沢な味わいに。価格も少し手ごろなので、さまざまなシーンで気軽に楽しめる。
■ガーデンパンケーキ〜栗(1738円)
栗と一緒に味わう、ふんわり、もっちりと焼き上げたパンケーキ。栗のペーストと甘露煮を加えた贅沢なアイス、2種類の栗ペーストをブレンドしたなめらかなクリーム、栗の渋皮煮と甘露煮を盛り合わせて、季節感あふれるひと皿に。まろやかなホイップクリームや香り高いメープルシロップ、香ばしいグラノーラなど、多彩な素材が栗の味わいを引き立てる。
■ガーデンパンケーキハーフ〜栗(880円)
華やかに仕立てた栗のガーデンパンケーキのハーフサイズ。ふんわりと焼き上げたパンケーキに、旬の栗を合わせて風味豊かに仕立てられている。特製の栗クリームは、2種類の栗ペーストを使用した奥深い味わい。渋皮煮と甘露煮も加わって、栗の異なる食感と風味を楽しめる。ほどよいボリュームなので、食後のデザートにもぴったり。
■モンブラン(1089円)
栗スイーツの代表格ともいえるモンブラン。ふんわりと口どけのよいスポンジに、2種類の栗をブレンドしたクリームを丁寧に絞ったエレガントなひと皿。トッピングには、栗本来の魅力を引き出した渋皮煮と、ほどよい甘さに仕上げた甘露煮。仕上げに、ほんのりと栗の風味が広がるチョコソースを合わせている。サクサクとしたメレンゲの食感も心地よいアクセントに。
今回のフェアについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のフェアの狙いは？
デニーズでは、季節ごとに人気の果物をふんだんに使用したデザートをお客様に味わっていただけるように、毎回メニュー展開しています。今回は、毎年ご好評をいただいている栗のスイーツを用意しました。しっとりとした食感と栗本来の風味が豊かな「栗渋皮煮」と上品な甘さが特長の「栗甘露煮」を贅沢に使用しております。自身へのごほうびとして、贅沢なひと時を本スイーツを召し上がりながらお近くのデニーズでお過ごしいただきたいと考えております。
ーー今回のフェアのイチオシは？
「栗のモンブランサンデー」です。栗本来の風味を活かした渋皮煮、ほどよい甘さの甘露煮、なめらかなクリーム、まろやかなアイス、風味豊かなチョコソースと、どこから食べても栗の魅力を堪能できる重層的なデザートです。チーズのコクを感じながらもキレのある味わいのマスカルポーネクリーム、上品な甘さの白蜜ゼリーなど、和洋折衷の食材が織り成す奥深いハーモニーをお楽しみください。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
デニーズが厳選した栗の風味を最大限に活かすため、しっとりとした食感と栗本来の風味が豊かな「栗渋皮煮」、そして上品な甘さが特徴の「栗甘露煮」を贅沢に使用しました。ぜひ店頭でお楽しみください。
※画像はイメージ
※店舗により使用している食器やメニューの仕立てが写真と異なる場合あり
※掲載メニューは予告なく変更、終了する場合あり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。