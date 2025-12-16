【クナイプ】今年も″サクラの香り″アイテムが登場。「泡ボディウォッシュ」と「ハンドクリーム」で春を先取りしちゃお

ドイツ生まれのハーバルブランド「クナイプ」は、サクラの香りの泡ボディウォッシュとハンドクリームを、2025年12月10日から全国のドラッグストア・バラエティストア・クナイプ公式オンラインストアで販売しています。

春を感じる香りが今年も登場

この時期だけの限定商品として、きめ細かいふわふわの濃密泡が出てくるボディウォッシュと、しっとりと手肌を守ってくれるハンドクリームから、春を感じる"サクラの香り"が登場しています。

・クナイプ 泡ボディウォッシュ サクラの香り

天然植物成分由来のきめ細やかなもちのよい濃密泡で身体をやさしく包んで洗う、泡タイプのボディウォッシュです。桜から抽出したサトザクラ花エキス（保湿成分）が配合されています。

3種のオーガニック天然植物保湿成分配合で、洗い上がりは潤いのベールをまとったようなしっとり肌に。

やさしい春の甘さに包まれるようなサクラの香りで、日常のシャワータイムが贅沢なご褒美時間に早変わりします。

ポンプをゆっくりと押してきめ細やかな泡を作ったあと、首からふんわりと泡を伸ばしていくと、香りを贅沢に楽しみながら洗うことができるのでおすすめです。

刺激の少ない洗浄成分（ベタイン系・アミノ酸系・石ケン系）を使用し、エタノールや石油系界面活性剤は使用されていません。さらに、防腐剤・合成ポリマー・パラフィン・シリコン・鉱物油フリーで、人や肌、環境にもやさしいボタニカル処方＆ビーガン処方となっています。

内容量は450ｇで、価格は1100円。

・クナイプ ハンドクリーム サクラの香り

桜から抽出したヤマザクラ花エキスと天然美容保湿成分のアーモンドオイル（保湿成分）配合で、みずみずしい手肌へ導いてくれるハンドクリームです。

しっとり潤うのにさらっとした軽い使用感。使用後はすぐにパソコンやスマホなどを使うことができ、乾燥が気になるたびに何度でも重ねて塗布することができます。

可愛いパッケージとほんのり甘い香りで、自宅でも外出先でも、ハンドケアするたびに春の訪れを感じられるアイテムです。

厳選されたハーブの心地よい自然な香りと、植物由来成分（植物オイル・植物エキス）使用の高い保湿効果が特長です。

防腐剤（パラベン）・パラフィン・シリコン・鉱物油フリー、着色料不使用。マイクロプラスチックフリーで、人や肌、環境にもやさしいビーガン処方となっています。

内容量は75mLで、価格は 880円。

どちらの商品にも、「Now and foreverこれまでも、これからも」のメッセージが付いていて、大切な人の門出をそっと応援する新生活のギフトとしてもおすすめです。また、時間に追われる日々の中でちょっと一息つきたいとき、自分自身へのご褒美にもぴったり。

"サクラの香り"アイテムについて詳しくは、公式サイト特設ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部