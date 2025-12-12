手を汚さずゴミが捨てられるから、いつでも清潔！サイクロン式で吸引力も長持ち【アイリスオーヤマ】の掃除機がAmazonでお得に買える！
充電も収納も、置くだけで簡単に完了。静電モップ付きで、掃除の幅が広がる【アイリスオーヤマ】の掃除機がAmazonに登場
アイリスオーヤマの掃除機は、サイクロン式の吸引構造により、強力な吸引力を持続しながら、ゴミと空気を効率的に分離。小型ながら高性能なモーターを搭載しており、軽量でもしっかりとした吸引力を発揮する。
本体は約1.1キログラムと、1リットルボトルと同等の軽さ。ヘッドの縮小設計により、従来比29パーセントの軽量化を実現し、小回りが利くため取り回しも快適。
※セールの詳は、細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ヘッド部分には自走式ブラシを搭載。ブラシが自動で回転することで、軽い力でもスムーズに前進し、掃除の負担を軽減する。高性能モーターによって、細かなホコリや壁際のゴミまでしっかりと吸引可能。
ダストカップ式を採用しており、ゴミ捨て時に手が汚れず衛生的。カップは丸ごと水洗いできるため、清潔さを保ちやすい。
付属品には、置くだけで充電可能なスタンドと、繰り返し使える静電モップが付属。静電モップは除電プレートで静電気を除去し、パワーブラシでホコリをかき出してしっかり吸引。掃除機本体と連携して使えるため、掃除の幅が広がる。
軽さとパワー、そして衛生性と経済性を兼ね備えたこの一台が、日々の掃除をもっと快適に、もっとスマートに変えてくれる。
