サーティワンのアイスクリームケーキに新作「31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ」が登場！
B‐R サーティワン アイスクリーム株式会社は、好評のアイスクリームケーキの新カテゴリー「31 PATISSERIE(サーティワン パティスリー)」 より、「31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ」を2025年11月14日に発売した。
【写真】複数の素材や食感が楽しめる「31 ダブルチョコレートケーキ」
ケーキの定番・チョコレートケーキが、サーティワンらしいこだわりのケーキになって登場。31 PATISSERIEでは初めて2種類の人気チョコレートフレーバー「チョップドチョコレート」と「チョコレート」を使用。中心部の「チョップドチョコレート」はミルクチョコレートとチョコチップの食感が、サイドの「チョコレート」ではコク深い味わいが楽しめる。そしてさらにアイスクリームに合わせて開発されたチョコレートケーキを重ね、アイスクリームとケーキが一緒に味わえる逸品となっている。
■商品概要
・商品名：31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ
・価格：2500円
・発売日：2025年11月14日〜
■使用フレーバー：チョップドチョコレート
サーティワンの日本上陸当時からある歴史あるフレーバー。ミルクチョコレートに空手チョップで砕いたようなチョコレートを散りばめた、食感も楽しいフレーバー。
■使用フレーバー：チョコレート
2種類のココアを使ったコク深い味わい。チョコレート好きも大満足！
■「31 PATISSERIE」とは
アイスクリーム専門家の独自の視点で作った、サーティワンならではの「新しいケーキ」。
誕生日・クリスマスなどの記念日以外にも、ちょっとしたご褒美や手土産として日常で楽しんでほしいという思いから生まれたアイスクリームケーキの新カテゴリー。サーティワン自慢のアイスクリームと専用に開発されたケーキ、食感の違うナッツやクランチ、ホイップクリームなどが重なり層になっていることが最大の特徴。2024年12月に2商品を発売以来、本格スイーツの味わいが楽しめると人気のシリーズだ。
■31 PATISSERIEのラインナップ
■31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ
シリーズで初めて2種類のフレーバーを使用。「チョップドチョコレート」のスイートな味わいと「チョコレート」のコク深い味わいに、しっとりとしたチョコレートケーキがマッチ。チョコレート好きにおすすめ。
・価格：2500円
・サイズ：縦約6.5センチ×横約15センチ×高さ約5.8センチ
■31 キャラメルナッティケーキ made from キャラメルリボン
とろ〜りキャラメルとバニラがマッチした「キャラメルリボン」に、専用に開発したキャラメルケーキを合わせたひと品。キャンディコーティングした3種のナッツをトッピングし、食感や味わいに深みを加えている。
・価格：2500円
・サイズ：縦約6.5センチ×横約15センチ×高さ約5.8センチ
■31 カフェモカケーキ made from ジャモカアーモンドファッジ
2種の豆からドリップされたコーヒーを使用した「ジャモカアーモンドファッジ」に、バランスのよい甘さと苦味のコーヒーケーキを重ねたケーキ。チョコレートホイップクリームにソース、アーモンドもデコレーションして、アイスクリームとコーヒーケーキが引き立て合う。
・価格：2500円
・サイズ：縦約6.5センチ×横約15センチ×高さ約5.8センチ
■31 ザ・チーズケーキ made from ストロベリーチーズケーキ
甘酸っぱいストロベリーリボンと、クリームチーズを使ったチーズケーキキューブが入った「ストロベリーチーズケーキ」。フレーバーに合うよう専用に開発されたベイクドチーズケーキとザクザク食感のクランチを合わせている。
・価格：2500円
・サイズ：縦約6.5センチ×横約15センチ×高さ約5.6センチ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】複数の素材や食感が楽しめる「31 ダブルチョコレートケーキ」
ケーキの定番・チョコレートケーキが、サーティワンらしいこだわりのケーキになって登場。31 PATISSERIEでは初めて2種類の人気チョコレートフレーバー「チョップドチョコレート」と「チョコレート」を使用。中心部の「チョップドチョコレート」はミルクチョコレートとチョコチップの食感が、サイドの「チョコレート」ではコク深い味わいが楽しめる。そしてさらにアイスクリームに合わせて開発されたチョコレートケーキを重ね、アイスクリームとケーキが一緒に味わえる逸品となっている。
・商品名：31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ
・価格：2500円
・発売日：2025年11月14日〜
■使用フレーバー：チョップドチョコレート
サーティワンの日本上陸当時からある歴史あるフレーバー。ミルクチョコレートに空手チョップで砕いたようなチョコレートを散りばめた、食感も楽しいフレーバー。
■使用フレーバー：チョコレート
2種類のココアを使ったコク深い味わい。チョコレート好きも大満足！
■「31 PATISSERIE」とは
アイスクリーム専門家の独自の視点で作った、サーティワンならではの「新しいケーキ」。
誕生日・クリスマスなどの記念日以外にも、ちょっとしたご褒美や手土産として日常で楽しんでほしいという思いから生まれたアイスクリームケーキの新カテゴリー。サーティワン自慢のアイスクリームと専用に開発されたケーキ、食感の違うナッツやクランチ、ホイップクリームなどが重なり層になっていることが最大の特徴。2024年12月に2商品を発売以来、本格スイーツの味わいが楽しめると人気のシリーズだ。
■31 PATISSERIEのラインナップ
■31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ
シリーズで初めて2種類のフレーバーを使用。「チョップドチョコレート」のスイートな味わいと「チョコレート」のコク深い味わいに、しっとりとしたチョコレートケーキがマッチ。チョコレート好きにおすすめ。
・価格：2500円
・サイズ：縦約6.5センチ×横約15センチ×高さ約5.8センチ
■31 キャラメルナッティケーキ made from キャラメルリボン
とろ〜りキャラメルとバニラがマッチした「キャラメルリボン」に、専用に開発したキャラメルケーキを合わせたひと品。キャンディコーティングした3種のナッツをトッピングし、食感や味わいに深みを加えている。
・価格：2500円
・サイズ：縦約6.5センチ×横約15センチ×高さ約5.8センチ
■31 カフェモカケーキ made from ジャモカアーモンドファッジ
2種の豆からドリップされたコーヒーを使用した「ジャモカアーモンドファッジ」に、バランスのよい甘さと苦味のコーヒーケーキを重ねたケーキ。チョコレートホイップクリームにソース、アーモンドもデコレーションして、アイスクリームとコーヒーケーキが引き立て合う。
・価格：2500円
・サイズ：縦約6.5センチ×横約15センチ×高さ約5.8センチ
■31 ザ・チーズケーキ made from ストロベリーチーズケーキ
甘酸っぱいストロベリーリボンと、クリームチーズを使ったチーズケーキキューブが入った「ストロベリーチーズケーキ」。フレーバーに合うよう専用に開発されたベイクドチーズケーキとザクザク食感のクランチを合わせている。
・価格：2500円
・サイズ：縦約6.5センチ×横約15センチ×高さ約5.6センチ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。