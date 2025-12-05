¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ëÍ¾¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡Ê¢Í¼¡¤Ø¡Ë


¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡ªÍ¾¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°Õ³°¤Ê»È¤¤Æ»

¡Ö¤¤¤Ä¤«»È¤¦¤«¤â¡×¤È¼Î¤Æ¤º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢·ë¶É¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÆüÍÑÉÊ¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©

Instagram¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ª²È¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°Õ³°¤Ê»È¤¤Æ»¡×¤ÎÅê¹Æ¤¬7.2Ëü¤¤¤¤¤Í¡ª¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤«¤é¥Þ¥Í¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Ê¡¢¤½¤Î»È¤¤Æ»¤È¤Ï¡©

¢£¼Â¤ÏÊØÍø¡ªÍ¾¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°Õ³°²á¤®¤ë»È¤¤Æ»¤È¤Ï¡©

Í¾¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊØÍø¤Ê³èÍÑ½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢iro.simplelife¤µ¤ó¡£¸­¤¯»È¤¦ÊýË¡¤ò7¤Ä¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢£1.ÉÕäµ¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤¹¤ë

クリアファイルに付箋を入れていく


1¤ÄÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢ÉÕäµÀìÍÑ¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Æó¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÉÕäµ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¤Ä¤¯¤êÊý¤Ï´ÊÃ±¡£¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¶ù¤ËÉÕäµ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÂç¤­¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥Ï¥µ¥ß¤ÇÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£³Ñ¤Ï´Ý¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£

収納する場所は？


¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÉÕäµÆþ¤ì¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£

ほかに付箋があると便利な場所とは


¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ®Æþ¤ì¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¤·¡¢¥Î¡¼¥È¤ä¼êÄ¢¤ËÅ½¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£

付箋以外の収納にも使える！


¢£2.¥±¡¼¥Ö¥ë¼ýÇ¼¤ËÊÑ¿È

¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥±¡¼¥Ö¥ëÍÑ¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤â¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¤ä¤êÊý¤Ï´ÊÃ±¡£¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò²£¸þ¤­¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Û¥Á¥­¥¹¤Ç½Ä¤Ë»ÅÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò3¤Ä¼ýÇ¼¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉý¤¬3Ê¬¤Î1¤º¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

なにを入れるかというと…


¸ý¤¬¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤«¤é¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥±¡¼¥Ö¥ëÍÑ¼ýÇ¼¤ËÂçÊÑ¿È¡ª

日常のイライラ解消にも役立つ


¢£3.ÀöºÞ¤òµÍ¤áÂØ¤¨¤ë»þ¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë

ÀöºÞ¤òµÍ¤áÂØ¤¨¤ë¤È¤­¤Ë¡¢µÍ¤áÂØ¤¨¥Ñ¥Ã¥¯¤¬¥°¥Á¥ã¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Å¤é¤¤¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ë¤â¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£

¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î²¼Éô¤Î³Ñ¤ò¡¢ÊÒÊý¤À¤±»°³Ñ·Á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀöºÞ¤ÎµÍ¤áÂØ¤¨¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤«¤Ö¤»¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÉôÊ¬¤«¤éÃí¤®¸ý¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£

詰め替えてみると…？


¤½¤Î¾õÂÖ¤ÇµÍ¤áÂØ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤ËÃí¤²¤Þ¤¹¡£

冷蔵庫にも貼ってみた


¢£4.¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ËÂçÊÑ¿È

ホワイトボードとしても使える！▶使い心地は？


¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£

¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÎäÂ¢¸Ë¤ËÅ½¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£

ちょっと気になることも解決！


¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÇò¤¤»æ¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ê¸»ú¤â¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¢£5.¥´¥ßÈ¢¤Î¸«¤¿ÌÜ¤â¥¹¥Ã¥­¥ê¼ýÇ¼

¥´¥ßÈ¢¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤¿¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤¬¡¢³°¤Ë½Ð¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë»þ¤â¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£

¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½ÄÄ¹¤ÎÀÞ¤êÌÜ¤ò¥Ï¥µ¥ß¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢²£Ä¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦³«¤­¤Þ¤¹¡£

意外な場所に入れてみる


¥´¥ßÈ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ì¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Åû¾õ¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£

ゴミ箱に取り付けるものといえば…


Åû¾õ¤Ë¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¥´¥ßÈ¢¤Î¤Ê¤«¤Ë¼ýÇ¼¡£¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤¬È¢¤Î³°¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¥¹¥Ã¥­¥ê¤·¤Þ¤¹¡£

「取り出しにくい」を解消するアイデアも


¢£6.¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Î¼è¤ê½Ð¤·¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ë

¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Î¼ýÇ¼¤â¥¹¥Ã¥­¥ê¤·¤Þ¤¹¡£

¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ò²£È¾Ê¬¤Ë¤¿¤¿¤ß¡¢ÂÞ¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¸ýÂ¦¤Ë¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£

もちろん使うのは…


どうやって取り出す？


ÂÞ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¾åÉô¤Î³«¤¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¥Æ¡¼¥×¤Ç¤È¤á¤Þ¤¹¡£

¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼è¤ê½Ð¤·¸ý¤¬¾å¤Ë¤¯¤ë¤è¤¦²£¸þ¤­¤Ë¤·¤Æ¡¢²¼Éô¤ÎÃæ¿´¤¢¤¿¤ê¤òÈ¾±ß¾õ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Î¼è¤ê½Ð¤·¸ý¤Ç¤¹¡£

実際の収納場所は…


¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼è¤ê½Ð¤·¸ý¤Á¤«¤¯¤Ë2¤Ä·ê¤ò¤¢¤±¤Æ¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ä¤­Äß¤ê²¼¤²¼°¥Õ¥Ã¥¯¤òÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤äÈâ¤ÎÎ¢¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¤ë´ÊÃ±¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¼ýÇ¼¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£ÂÞ¤Î¼è¤ê½Ð¤·¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤Îºî¶È¤¬¤°¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£

冷蔵庫や壁の隙に取り付けると便利▶書類収納の神ワザも！


¢£7.Âç»ö¤Ê½ñÎà¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼

ºÇ¸å¤Ë¡¢Âç»ö¤Ê½ñÎà¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤­¤ë¿À¥ï¥¶¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÈ¾±ß¤Î¤¯¤Ü¤ßÉôÊ¬¤òÆâÂ¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÊA4¥µ¥¤¥º¤Î¾ì¹ç¤ÏA3¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡ËÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤ê¤Þ¤¹¡£

一度開いたら…


¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°ìÅÙ³«¤­¤Þ¤¹¡£ÀÞ¤êÌÜ¤«¤éº¸±¦1cm¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÌÜ°õ¤È¤Ê¤ëÀþ¤ò½Ä¤Ë°ú¤­¤Þ¤¹¡£Î¢ÌÌ¤âÆ±¤¸¤¯Àþ¤ò°ú¤­¤Þ¤¹¡£

表面にひっくり返し…


É½ÌÌ¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¼è¤ê½Ð¤·¸ý¤Î¤¯¤Ü¤ßÉôÊ¬¤«¤é5cm¤Û¤É¾å¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢È¾Ê¬¤À¤±²£Àþ¤ò°ú¤­¤Þ¤¹¡£

ハサミを使って…


5cm¤ÎÀþ¤È1cm¤ÎÀþ¤ÎÉý¤Ë±è¤Ã¤ÆÊÒÌÌ¤À¤±¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£

切り終わったら…


1cm¤ÎÀþ¤Î¤È¤³¤í¤ÇºÆ¤ÓÀÞ¤êÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¥Þ¥ÁÉÕ¤­¤Î¼ýÇ¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£

コンパクトに収納できるから持ち運びにも↓


ºÇ¸å¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¿¡¤­¼è¤ì¤Ð¡¢Àþ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¥­¥ì¥¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

そのほかにも日常生活で使えるアイデアがたくさん！


¢£¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÏÃÂê¤ÎÎ¢Â¦¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿

¡Ý¤¤¤¤¤Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¤¤Æ¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Á¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©

iro.simplelife¤µ¤ó¡ÖÅê¹Æ¸å¤¹¤°¤ËÈ¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤ì¤Ê¤é¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ç¤­¤½¤¦¡Ù¡ØÁáÂ®¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊØÍø¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×

¡Ý¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤ÎÊý¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

iro.simplelife¤µ¤ó¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¡ª¡©¡Ù¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿Í¤«¤é¤â¡Ø¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¸«¤Æ²¿¸Ä¤«»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤è¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤Ë¤â»î¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×

¡Ý°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤äÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

iro.simplelife¤µ¤ó¡Ö¡Ø¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¡ØÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¹¤´¤¯ÊØÍø¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬È¯¿®¤·¤¿¾ðÊó¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×

¡Ý¤¤¤¤¤Í¤Î¿ô¤¬¿­¤Ó¤Æ¤­¤¿¤È¤­¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤

iro.simplelife¤µ¤ó¡ÖºÇ½é¤Ï¡Ø¤¨¡©¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÍý²ò¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤Ê¡É¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×

¡Ýº£²ó¤´¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³èÍÑ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

iro.simplelife¤µ¤ó¡Ö¤¿¤È¤¨¤ÐÎäÂ¢¸Ë¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÞ¤ÎÎ©¤Æ¼ýÇ¼¤Ë¤·¤¿¤ê¡£¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤­¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡¢¤Þ¤¿Åê¹Æ¤Ç¤­¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¡Ý¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª

iro.simplelife¤µ¤ó¡Ö²È»ö¤Ã¤Æ¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÂ³¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡È¥é¥¯¤·¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¯¡É¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¹©É×¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×

¢£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂ¿¿ô¤´¾Ò²ð

Â¾¤Ë¤â¡¢iro.simplelife¤µ¤ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ç»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

クッキングシートの活用術も


ÍÎÉþ¤ò¤¿¤¿¤à¤È¤­¤â¡¢iro.simplelife¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»È¤¨¤Ð»þ´ÖÃ»½Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¥Ï¥µ¥ß¤È¥Æ¡¼¥×¤Ç¹©ºî¤·¤¿¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î¾å¤ËT¥·¥ã¥Ä¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò³«¤±ÊÄ¤á¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤­¤ì¤¤¤ËT¥·¥ã¥Ä¤¬¤¿¤¿¤á¤Þ¤¹¡£

ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¥´¥ßÈ¢¹Ô¤­¤Ë¤Ê¤ë¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤ªÅ¹¤Î¤è¤¦¤ËÍÎÉþ¤¬¤¿¤¿¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª

バターを切るときにクッキングシートを使うとくっつかない！▶（次画像から、お金の失敗経験を元に貯金術を身につけた実録コミックエッセイ『物事を「いる・いらない」に分けただけで、貯金ゼロから「貯められる人」になりました』が読めます）


¥¯¥Ã¥­¥ó¥°¥·¡¼¥È¤Î³èÍÑ½Ñ5Áª¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤òÉ¬Í×¤Ê¤À¤±¤µ¤Ã¤È¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢¥¯¥Ã¥­¥ó¥°¥·¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¾®Ê¬¤±¤¹¤ëÎäÅàÊÝÂ¸¤Î¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¡£

Â¾¤Ë¤â¡¢¥Ð¥¿¡¼¤òÀÚ¤ë»þ¤ÎÊñÃú¤Î¤¯¤Ã¤Ä¤­ËÉ»ß¤Ë¥¯¥Ã¥­¥ó¥°¥·¡¼¥È¤ò»È¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢1.5Ëü¤¤¤¤¤Í¡ª¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÊØÍø¤Ê»È¤¤Æ»¤Ë¡Ö»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÆüÍÑÉÊ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÊÑ¿È¤Ç¤­¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£

²È»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¹©É×¤Ï¡¢iro.simplelife¤µ¤ó¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

¤ª¤¦¤Á¤ËÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò³èÍÑ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Ê¸¡áº´Æ£¤ß¤Ê¤ß