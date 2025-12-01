「これは買い」ブラックフライデーで揃えたいAmazonデバイス【10選】
【画像】お得なAmazonデバイスをチェック
今年のAmazonブラックフライデーは、12月1日23:59まで開催中！
最大の目玉といえば、やっぱりAmazonデバイスですよね。Fire TV、Kindle、Echoなど、超人気商品が半額以下になるなど、まさに今が買い時です。
そこで今回は、「え、こんなに便利なの！？」と驚くほど、おうち時間や日常生活が快適になるアイテムを厳選しました。ぜんぶ欲しくなっちゃうような、お得で魅力いっぱいの10アイテムをご紹介します！
■【半額！】映画もゲームも楽しむならコレ！
▶【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select
●参考価格：￥7,980→￥3,980（50％OFF）
大人気のストリーミングプレーヤーが、4K高画質に対応して登場。テレビのHDMI端子に挿すだけで、Prime VideoやNetflixなど豊富な動画をサクサク楽しめちゃいます。ブラックフライデーセールで3,980円は、見逃せません！
■大画面で動画もマンガも楽しみたい！最強コスパの万能タブレット
▶Amazon Fire HD 10 インチ タブレット
●参考価格：￥19,980→￥10,980（45％OFF）
10.1インチのフルHD画面で、マンガや動画をとことん楽しめます。薄くて軽くて、しかもとっても丈夫だから持ち運びも安心。バッテリーも最大13時間ももつので、お出かけ先でもエンタメを満喫できちゃいます。
■通勤中も◎！どこでも読書を楽しめる軽量モデル
▶Amazon Kindle
●参考価格：￥19,980→￥13,980（30％OFF）
とにかく軽くてコンパクト。読書にとことん集中できるように設計されたアイテム。光の反射が少ないディスプレイと、最大6週間も持つバッテリーで、お気に入りの本やマンガを、いつでもどこでも楽しめます。
■kindle最新モデルで、お風呂でも読書三昧⁉
▶Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB)
●参考価格：￥32,980→￥24,980（24％OFF）
Kindle最速モデルがセール価格で登場！ページめくりが最大25%も速くなり、32GBの大容量ストレージ。目に優しい色調調節ライト、さらに防水機能まで搭載。うっかり濡れても安心なので、お風呂でのリラックスタイムが贅沢な読書タイムに。
■知育にも遊びにも！初めてのタブレットはコレ
▶Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ)
●参考価格：￥23,980→￥14,980（38％OFF）
1年間Amazon Kids+が使い放題！えほんや知育アプリ、ゲームなど、お子様が夢中になるコンテンツが満載です。2年間の限定保証と専用カバー付きで、もしもの水濡れや破損も心配なし。利用時間の設定もできるペアレンタルコントロール機能付きで安心のアイテムです。
■暮らしが便利になる多機能スマートスピーカー
▶Amazon Echo Show 5 第3世代
●参考価格：￥12,980→￥6,980（46％OFF）
5.5インチのディスプレイ付きで、天気やニュースを一目で確認できます。コンパクトなのに高音質で音楽やビデオ通話も楽しめ、内蔵カメラで外出先からお家の様子も見守れてとっても便利。
■コンパクトでパワフル！音楽もスマートホームも楽しめる高音質スピーカー
▶Amazon Echo Dot 第5世代
●参考価格：￥7,480→￥3,980（47％OFF）
高音質なスマートスピーカー。「Alexa」と話しかけて音楽をかけたり、タイマーをセットしたり、暮らしをサポートしてくれます。さらに温度センサーやモーション検知で、スマートホーム製品の自動操作もOK。
■見やすい・聞きやすい・目覚めやすい
▶Amazon Echo Spot
●参考価格：￥11,480→￥6,480（44％OFF）
Alexa搭載スマートアラームクロック。高音質で音楽を楽しめ、目覚ましに好きな曲を設定したり、時刻やリマインダーを一目で確認できて便利。ディスプレイ付きなので、時計のデザインをカスタマイズしたり、対応するスマートホーム製品をタッチ操作できる優れもの。
■大切な家族を守る！夜でもはっきり映る安心のペットカメラ
▶Ring Indoor Cam 第2世代
●参考価格：￥5,980→￥2,680（55％OFF）
お留守番中のペットやご自宅の様子を、いつでもスマホでチェックできる見守りカメラです。1080p HDビデオとカラーナイトビジョンで、昼も夜も映像がはっきり見えて◎。動きに反応してお知らせしてくれるので、お留守番が心配なときにぴったり。
■映画館級の臨場感！テレビの音を格段に良くするサウンドバー
▶Amazon Fire TV Soundbar Plus
●参考価格：￥34,800→￥24,800（29％OFF）
これ一台でテレビの音が劇的に変わるサウンドバー。Dolby Atmosに対応した臨場感あふれるサウンドを楽しめます。人の声専用のセンターチャンネルでセリフがとっても聞き取りやすく、映画、スポーツなどコンテンツに合わせたモードで迫力のサウンドをすぐに楽しめますよ。
■お得情報その1▶お買いもの前にエントリーするだけ！ポイントアップキャンペーン
■ポイントアップキャンペーン
●エントリー期間：〜2025年12月1日（月）23:59まで
●対象購入期間：2025年11月21日（日）0:00〜12月1日（月）23:59
●ポイント還元例
・プライム会員 → +1.5%
・Amazon Mastercard → 最大+3%
・おもちゃカテゴリー → +6.5%
・ブランドセレクション → +4〜5%
エントリーを済ませたあと、10,000円以上のお買いものをすると、それぞれの条件でポイント還元されるキャンペーンが開催中！しかも、10,000円以上のお買い物で最大10万ポイントが当たる抽選もついています。お買いもの前にエントリーして、お得にポイントゲットしましょう！
■お得情報その2▶Amazonギフトカードでポイントゲット！
■Amazonギフトカードキャンペーン
●開催期間：〜2025年12/23(火)23:59まで
●ポイント還元
・5,000〜9,999円 → 300pt
・10,000〜19,999円 → 500pt
・20,000円以上 → 700pt
対象者限定のキャンペーンが開催中です！1アカウント1回限り。エントリーをしてから、ギフトカード（Eメール／PDF／配送）を5,000円以上購入すると、その金額に応じてポイント付与。ギフトカードは自分用としても使えます！
今回ご紹介したAmazonデバイスは、どれも毎日をより便利にしてくれるものばかり。このブラックフライデーのチャンスを逃さず、お得にゲットして快適な毎日をスタートしましょう！人気アイテムはすぐに売り切れてしまう可能性もありますので、お早めにチェックしてくださいね！
文＝MH