郵便局員の闇？「夜勤の申し送りに心霊注意」…現役郵便局員が集めた、配達ルートに潜むリアルな奇談【作者に聞く】
郵便配達員は日々、町じゅうを巡りながら郵便物を届けている。そんな現役局員が実際の不思議な体験を漫画化したシリーズが『郵便屋が集めた奇談』である。作者は現役の郵便局員・送達ねこ(@jinjanosandou)さん。同僚の話を描いていたところ、次第に他局からも体験談が送られてくるようになった。今回紹介するのは、東北の郵便局員・宮澤さんが語った少し不思議なエピソードだ。
東北のA局は、山並みや川が望めるのどかな地域にある郵便局だった。都会から転勤してきた若手局員・スエ君を周囲は心配していたが、本人にとって田舎の風景はむしろ新鮮で、「激エモ」「最高かよ」と満喫していた。
■忘れられたお地蔵さんとの出会いが生んだ変化
スエ君の心を掴んだのは、配達ルートに立つ古いお地蔵さんだった。「マジ神」と呼び、ツーショットを撮るほど夢中になっていく。この出来事は、都会っ子の彼が誰にも注目されていなかったお地蔵さんと出会い、不思議な体験をする物語である。
■体験談が次々と作者のもとに届く
送達ねこさんによると、Xやpixivに投稿している漫画に寄せられる感想の中に「自分にも不思議な体験がある」という声が含まれていたという。スエ君の話を寄せた宮澤さんもそのひとりだった。宮澤さんは当初、スエ君が“お地蔵さんに救われた”ことを信じていなかった。しかし漫画を読んだあと、都会から来た若者にとって、お地蔵さんは田舎生活の拠り所になっていたのだと思い至り、今では自ら供え物をしているという。
■郵便局員に寄せられる全国の不思議な話
関東の投稿が多かったが、今では北海道や関西など日本各地から体験談が寄せられている。「夜勤の申し送りに心霊注意がある」「赤ん坊を見たら神社に行けと言われている」など、郵便局員ならではの話題も多い。
シリーズには「不思議で怖いのに面白い」「ゾクッとした」といった声が寄せられており、日常の裏側に潜む怪異を覗き見ることができる作品となっている。
