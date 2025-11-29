「あの子には告白できない」16歳で亡くなった弟が、幼なじみの女の子と両思いだったなんて
高校生の時に、16歳の弟を事故で亡くしたきむらかずよさん。その経験をありのままに描き、肉親を突然失ったある家族が再び歩き出せるようになるまでの物語をつづったのが『16歳で帰らなくなった弟』です。
お酒を飲むと財布のヒモがゆるくなる父、よその子でも平気でしかり飛ばす母、素直になれない姉、そしてヤンチャだけど誰からも好かれた弟。
そんな家族の日常を変えたのは、深夜にかかってきた警察からの電話。弟が事故に遭ったという報を受け病院へ向かうと、すでに弟は息を引き取っていて…。
『16歳で帰らなくなった弟』の著者のきむらかずよさんに、弟さんのことや作品の反響についてうかがいました。
--友達が多かった弟さん。はなちゃんのエピソードなどからは、女の子にも好かれる存在だったんだと思いました。お姉さんの目にはどのように映っていましたか？
きむらさん「目立ちたがり屋でやんちゃ、そして誰とでもすぐ友達になる子でした。友達のことを悪く言われるのを何より嫌い、私が弟の友達を悪く言うと、すごく怒りました。
面白いことをするために体を張るようなところがあり、女の子に優しかったですね。年齢問わず女の人に可愛がられるタイプだったようです。
私の友達もみんな弟を名前で呼び、実の弟のように接してくれていました」
--作品の反響はいかがでしたか。印象に残った声などあれば教えてください。
「シングルマザーで10代の一人息子を育てている方から、『息子は思春期の時、突然いなくなっては警察に何度も捜索願いを出すなど大変だった。その子が、本を読んで「いってらっしゃいって大事なんやな。お母さんがそのまま帰って来なくなったら俺は困る」と言ってくれた』というメッセージをいただき、描いてよかったと改めて思いました。
他にも『いってらっしゃい』の大切さに触れた感想をたくさんいただきました。自分の経験が少しでもお役に立てたのなら嬉しいです」
きむらさんの辛い経験から考えさせられるのは、今ある日常は実は「当たり前」ではない、ということ。自分自身や大切な人たちに、いつ何が起こるかわかりません。平穏な日常に感謝して、大切な人には普段からきちんと自分の思いを伝えておきたいものです。
著＝きむらかずよ／『16歳で帰らなくなった弟 外伝』
【著者プロフィール】
きむらかずよ
イラストレーター。小学1年生の時にプレゼントされた漫画『うわさの姫子』に衝撃を受け、漫画やイラストを描くように。現在は3人の子育てをしながら、新米保育士としても奮闘中。交通事故で亡くなった弟のことを綴った「16歳で帰らなくなった弟」にてデビュー。