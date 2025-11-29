左利き・右利きの両方に対応する手になじみやすい左右対称！【ロジクール】のマウスがAmazonに登場中‼
左右対称のつくりで左利きにも対応!【ロジクール】のマウスがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
最先端HERO2 センサーと独自のLIGHTFORCE ハイブリットスイッチを搭載した軽量(80g)のプロフェッショナル向けワイヤレスゲーミングマウス 「PRO 2 LIGHTSPEED」が登場。
大幅アップグレードしたHERO2 センサーを搭載し、トラッキング精度がさらに向上。最大32K DPIと500 以上のIPSを超える精度でプロフェッショナルが求めるトラッキングレベルに対応。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
驚異的なトラッキングと低消費電力を実現するHERO 2センサーを搭載し、プロレベルの精度を実現。最大44,000 DPI、888 IPSおよび88Gのトラッキング性能を可能にしている。
ロジクール独自のワイヤレス技術「LIGHTSPEED」を搭載しており、ワイヤレスながら遅延が少なく、安定した接続性を実現。eスポーツのプロが最大の舞台で信頼するパフォーマンスと信頼性を提供。
左利き・右利き両方の使用を可能にする独自のボタン設定を持つ、左右対称設計のゲーミングマウスとなっており、「PRO シリーズ」の中でもより柔軟かつ快適な操作が可能に。
