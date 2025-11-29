¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤¦¤È¤¤Ï¡¢¶äºÂ¤Î¥³¥³¤Ë¹Ô¤¯¡£Èø¾å¾¾Ìé¤¬¸ì¤ë¡¢¿è¤ÊÃË¤Î¶ä¤Ö¤éÏÀ
¶äºÂ£·ÃúÌÜ¤Ç°é¤Á¡¢½é¤á¤Æ²ÎÉñ´ìºÂ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï£µºÐ¤Î¤È¤¡£¤½¤·¤Æ40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤â¡¢¤³¤Î³¹¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ëÈø¾å¾¾Ìé¡Ê£²ÂåÌÜ¡Ë¤µ¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¾¾Ìé¤µ¤ó¤Ï¶äºÂ¤ò¤É¤¦Êâ¤¯¤Î¤«ÄÉ¤¦¤È¡¢³¹¤òÉñÂæ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Ä¤Ä¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÖÇîÉÊ´Û¤ÎÆ÷¤¤¤Ë¿´Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¶äºÂ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤Æ40Ç¯¡£¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¤³¤Î³¹¤¬»÷¹ç¤¦¾¾Ìé¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢ÀÎ¤Ï¶äºÂ¤¬·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Í·¤Ó¤¿¤¯¤Æ¤â¸ø±à¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¾¾²°¶äºÂ¤Î²°¾å¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Í·¤Ù¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¶â¤¬Ìµ¤¤¤ÈÍ·¤Ù¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤ÆÉÔÊØ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Þ¤Ë¤¦¤Á¤ÎÁ°¤ÎÆ»Ï©¤ÇÉã¿Æ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¤ÅÄÃ«¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Í§Ã£¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¤È¶á¤¯¤ËÂç¤¤Ê¸ø±à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤äÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤Î´Ä¶¤¬¤¹¤´¤¯Á¢¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤Ê¤É¤ò´Ñ¤¿¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡×¤ä¡ÖÇîÉÊ´Û¡×¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇîÉÊ´Û¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÆ÷¤¤¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£³Î¤«¥ª¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ë¤ÈÌý¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¸½ºß¤âÌý°µ¼°¡Ë¡£ÁÄÊì¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤â¤Á¤ã¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤°¤È´üÂÔ¤Ë°î¤ì¡¢¹â¤Ö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï²ÎÉñ´ì¤Î½éÇ¤µë¤¬Æþ¤Ã¤¿Æü¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¡Ø¥¹¥¿¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÂç¿ÍÇã¤¤¤·¤Æ¤«¤é¡Ø¤ß¤«¤ï¤ä¡Ù¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö¥Ï¥¿¥Á¤ò²á¤®¤¿¤é¶äºÂ¤ÎÉÊ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¶äºÂ°é¤Á¸ÂÄê¤ÎÏÃ¤Ë¶Ã¤¤¤¿È¿±þ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢¥·¥Æ¥£¥Ü¡¼¥¤¤ÎÃæ¤Î¥·¥Æ¥£¥Ü¡¼¥¤¤Ç¤¹¡×¤È·é¤¯¡¢¤â¤Ï¤ä·ùÌ£¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤¤¡£
ÀÄ»³³Ø±¡½éÅùÉô¤òÂ´¶È¸å¤Ï¶äºÂÃæ³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¡£Æ±³ØÇ¯¤Ç¶äºÂ½»¤Þ¤¤¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶äºÂ¼þÊÕ¤Ë½»¤àÍ§¿Í¤Ï¤Ç¤¤ÆÃæ±û¶è¤ò³«Âó¡£¤½¤·¤Æ20ºÐ¤ò²á¤®¤¿º¢¡¢¶äºÂ¤ÎÎÉ¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ë¤Ï¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¹âµéÅ¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼ã¼Ô¤¬¿È¤Î¾æ¤ÇÍ·¤Ö¿·½É¤ä½ÂÃ«¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¶äºÂ¤Ã¤Æ¤À¤¤¤ÖÉÊ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼«Ê¬¤ÎÃÏ¸µ¤ÏåºÎï¤Ç¥¬¥ä¥¬¥ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤Î³¹¤Ë¤¤¤ë¤è¤êÍî¤ÁÃå¤¯¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£³¹ÊÂ¤ß¤â¶õµ¤´¶¤âµ¬ÌÏ¤â¡¢¤¤¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¶äºÂ¤ÎÉÊ¤È¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©
¡Ö¾Ü¤·¤¯¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¹ç¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¶äºÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÉÊ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ó¥ë¤¬¿·¤¿¤Ë·ú¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤â¡¢³¹ÊÂ¤ß¤ÎÈþ¤·¤µ¤äÀ¶·é¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢¤»¤»¤³¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÄÌ¤ê¤âÎ¢ÄÌ¤ê¤â¶¹¤¤Ï©ÃÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÂç¤é¤«¤ÇÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¡£´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯º®¤ß¹ç¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö³¤³°¤Î¤É¤ó¤ÊÀä·Ê¤ò¸«¤ë¤è¤ê¤â¡¢¶äºÂ¤Ë¤¢¤ë·Ê¿§¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê³¹¤Ç¡¢¾¾Ìé¤µ¤ó¤¬¤è¤¯Êâ¤¯¾ì½ê¤È¤Ï¡©
¡ÖËÍ¤Ï¿Í¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢°ìÈÖÊØÍø¤Ê¤Î¤ÏGINZA SIX¡£¤¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤±¤Ð²¿¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¤È¤ê¤¢¤¨¤º¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤â¤Î¤«¤é½÷À¤â¤Î¤Þ¤ÇÁ´Éô¤½¤í¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï³¹Ãæ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÂç¤¤ÊÅ¹ÊÞ¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ÈSIX¡É¤Ë¤âÆ±¤¸¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤Á¤³¤ÁÃµ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç³Ú¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¡ÈSIX¡É¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï³°¹ñ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Çµ¤³Ú¡£²÷Å¬¤Ç¤¹¡×
Ëè·î¿ô¿ÍÊ¬¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤¦¤Á¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬ÃÂÀ¸Æü¤È¤«¤òÁ´Éô¶µ¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢Ìµ»ë¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤¤¬À²¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¤ÎÊý¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÂ£¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´ÃúÇ«¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÇã¤¤¤Ë¹Ô¤«¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¡¢¡ÖGINZA SIX¡×¤Î¾å¸ÜµÒ¤Ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¶äºÂ¤ò¤Ò¤È¸À¤ÇÉ½¤¹¤È¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Â¨Åú¤·¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢³¤³°¤Î¤É¤ó¤ÊÀä·Ê¤ò¸«¤ë¤è¤ê¤â¡¢¶äºÂ¤Î·Ê¿§¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»Å»ö¾ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë²ÎÉñ´ìºÂ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
²¿ÃúÌÜ¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¾®Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¶äºÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤¡¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
°Â¿´¤È¾¡Éé¤Î¾ì¤ò¤È¤â¤Ë¶äºÂ¤Ë¤â¤Ä¾¾Ìé¤µ¤ó¡£
¤³¤Î³¹¤Îµ©Í¤Ê´ËµÞ¤òÃÎ¤ë²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»Ñ¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤â¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶äºÂ£´ÃúÌÜ¤Ø¹Ô¤¯ÌÜÅª¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Èø¾å¾¾Ìé¡¡1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ï»ÂåÌÜÈø¾å¾¾½õ¤ÎÄ¹ÃË¡£²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¡¢À¼Í¥¶È¤Ç¤âºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¡£ÍèÇ¯£±·îËö¤Þ¤Ç¾å±é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¡£
¢£°áÁõ
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ï134,200¡¢¥·¥ã¥Ä¡ï69,300¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¡ï70,400¡Ò¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È ¥×¡¼¥ë¥ª¥à¡¿¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È ¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à TEL¡§03-5463-1500¡Ó
▶¤³¤Î¤Û¤«¡§¡ÖÂÀÍÛ¤Î²¼¤Ç°û¤à¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¡×»³²¼ÃÒµ×¤¬Íá°á»Ñ¤Ç¸ì¤ë¡¢²Æ¤Ë°û¤à¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï