ÆÍ¤È´¤±¤¿¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡õ¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡ª °ìÂÎ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëA.B.C-Z¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸
9ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCRAZY ROMANTIC!¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖA.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!¡×¤ò¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎA.B.C-Z¡£Åìµþ¡¦Kanadevia Hall¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿11·î23ÆüÃë¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
4¿Í¤Î¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï2²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ëA.B.C-Z¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¤ËÍê¤é¤º¡¢ÈÄ¤Î¾å¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥À¥ó¥¹¤È²Î¤ÇCRAZY(Ç®¶¸)¤ÈROMANTIC!(¥È¥¥á¥)¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀª¤¤¤È°ìÂÎ´¶¤òÌ¥¤»¤¿¤¤¡×(¸Þ´Ø¹¸°ì¤µ¤ó)¡¢¡Ö¸¶ÅÀ²óµ¢¤Î¥é¥¤¥Ö¡×(ÄÍÅÄÎ½°ì¤µ¤ó)¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¡£Á°²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿A.B.C-Z¤òÆÏ¤±¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ13Ç¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë!
µ±¤¤òÊü¤Ä¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î°á¾Ø¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À4¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥é¡¼¤ÎÆÃ¸ú¤¬Ê®¤¤¢¤¬¤ê¡¢²Ú¡¹¤·¤¯Ëë³«¤±¡£1¶ÊÌÜ¤Ï¡ÖGo CraZy¡×¡£Ê¿À®´¶¤Î¤¢¤ë¥®¥é¥®¥é¤·¤¿EDM¤Ç¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³Ú¶Ê¡£¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬º£²ó¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÎÆÃÄ§¤À¡£2¶ÊÌÜ¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤Î¥¤¥º¥à¤ò¼õ¤±·Ñ¤°²¦Æ»J-POP¥½¥ó¥°¡ÖNO MORE YOU¡×¡£¼ÀÁö´¶¤¢¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇÄÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÊ¨¤¯²ñ¾ì¡£¿¶ÉÕ¤Ï¥í¥Ã¥¯¥À¥ó¥¹¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢¿ô¡¹¤ÎÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿Í×ÁÇ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢A.B.C-Z¤¬¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤µ¤»¤¿°ì¶Ê¤À¡£
Àª¤¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥À¥ó¥¹¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÇ®ÎÌ¡£3¶ÊÌÜ¤â¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê90Ç¯Âå¥¢¥·¥Ã¥É¥¸¥ã¥º¶Ê¡ÖGrooove O¡ÇClock¡×¡£¤Þ¤Ð¤æ¤¤¥ì¡¼¥¶¡¼¸÷Àþ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤³¤³¤Ç¸Þ´Ø¤µ¤ó¤¬¡Ö³§¡¢¸µµ¤? À¼½Ð¤»¤ë¤Î? ²Î¤¨¤ë¤Î?¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¿·ÂÎÀ©½é¤È¤Ê¤ë¼«¸Ê¾Ò²ð¶Ê¡ÖA.B.Cra-Zy¡×¤Ø¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¸Þ´Ø¤µ¤ó¤Ï²ÚÎï¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ ¡È¥´¥Ã¥Á¡É¥³¡¼¥ë¡£¥®¥¿¡¼¤ò¥í¥Ã¥¯º²¤Ç¤«¤¤Ê¤é¤¹¸ÍÄÍ¾ÍÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡É¤È¤Ã¤Ä¡¼¡É¥³¡¼¥ë¤Ç²ñ¾ì¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£Éð´ï¤Ï²ÎÀ¼¤ÎºÇÇ¯¾¯¡¦¤Ï¤Ã¤·¡¼¤³¤È¶¶ËÜÎÉÎ¼¤µ¤ó¡¢¶ÚÆù¤È¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¥¥ã¥é¤ÎÄÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¶âÈ±¡¢¶ÚÆù¡¢ÄÍ¤Á¤ã¤ó¥³¡¼¥ë¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·ÈÇ¤Ç¤â¥¥ã¥é¤Ï¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆCRAZY¤ÏÍÀ¤á¸ÀÍÕ¡£¸ÄÀÅª¤ÇCRAZY¤Ê4¿Í¤ËÇ®¶¸¤¹¤ë²ñ¾ì¡£
ÏÃÂê¤ÎËÜ¥Ä¥¢¡¼ÍÑ¥¬¥é¥±¡¼·¿¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡Ö¥¯¥í¥ì¥Þ¥Õ¥©¥ó¥é¥¤¥È¡×¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿¶¤ë¾ìÌÌ¤â¡ª
MC¤ÎÄ¾Á°¤ËÈäÏª¤·¤¿¡Ö½ªÅÅ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡ÁChristmas Night¡×¤Ç¤Ï»æ¿áÀã¤ÎÇò¤¤Àã¤¬¥¥é¥¥é¤È¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ìÌÌ¤¬¡£MC¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Æü¡¢ÀãÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿?¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¸Þ´Ø¤µ¤ó¡£¸ÍÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤Í¡¢¤À¤¤¤Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¡£¤¹¤ë¤È¸Þ´Ø¤µ¤ó¤¬»æ¿áÀã¤ÎÀã¤¬´é¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤¿¤Î¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¤«¤Ê¡×¤ÈËþÂ¤²¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢¹ß¤êÊª¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤ËÈæÎã¤·¤Æ¡¢Àã¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡ØÂìÂô²ÎÉñ´ì¡ÙÊÂ¤ß¤Ë¡¢¤Ö¤ï¤Ã¤È¡£Àé°¬³Ú¤¬Â¿Ê¬¤½¤¦¤À¤È(¾Ð)¡×¤È¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¸À¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤¬¥é¥¤¥Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¤â½Ð±é¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¸ÍÄÍ¤µ¤ó¤¬²ñ¾ì¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¸Þ´Ø¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÄ°¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«?¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó²Î¤Ã¤Æ¤Í¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¶Ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£²¿²Î¤¤¤¿¤¤?¡×¤È²ñ¾ì¤Ë¿Ò¤Í¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç³§¤Ç¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÍè¤¿»þ¤Î¡Ö²¿²Î¤¤¤¿¤¤?¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤À¤Ã¤¿¤á¡¢¡Ö³§¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥ê¥ì¡¼¤¹¤ë?¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£ÄÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Öº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¶Ê¤Ï·ë¹½¡¢²Î¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤Í¡¢Â¿Ê¬¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤â¡£Â¿Ê¬¡¢(¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï)Æ±À¤Âå¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¶Ê¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð?¡×¤È¶¶ËÜ¤µ¤ó¡£¡Ö¡ØNO MORE YOU¡Ù¤Ï¡¢·ë¹½²¦Æ»¤Î¶Ê¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍÙ¤ê¤¿¤¤¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÍÙ¤ê½Ð¤¹ÄÍÅÄ¤µ¤ó¡£
¤¹¤ë¤È¤³¤³¤«¤é¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤ÎÏÃ¤Ë¡£¸Þ´Ø¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¶¡¢¡ØCan do! Can go!¡Ù¡ÊV6¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤êÍÙ¤é¤µ¤ì¤ó¤Î(¾Ð)¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ö²¶¤Ï¡ØÌ´Êª¸ì¡Ù¡Ê¥¿¥Ã¥¡¼¡õÍã¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¸ÍÄÍ¤µ¤ó¤â¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¶Ê¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥¡¼¡õÍã¤µ¤ó¡×¡£ÄÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¶Ê¤Ï¥¿¥Ã¥¡¼&Íã¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£KinKi Kids¤µ¤ó¡Ê¸½¡¦DOMOTO¡Ë¤Î¡Ø¾ðÇ®¡Ù¤À¤Ã¤¿À¤Âå¤â¤¤¤ë?¡×¡£¡ÖKinKi Kids¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¶Ê¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ó¤Æ¤ë¡£»Ò¶¡¤¬¥·¥ã¥«¥ê¥¤ËÍÙ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤!¡×¤È¸ÍÄÍ¤µ¤ó¤¬¤·¤ß¤¸¤ß¡£²û¤«¤·¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸Þ´Ø¤µ¤ó¤¬¡Öº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢ÆÃÊÌ¸ø±é¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡£¤¸¤Ä¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÆ÷¤ï¤¹¡£¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤Í¡£¿®¤¸¤Æ¤¤¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í?¡×¤È¸ÍÄÍ¤µ¤ó¡£¡Öº£Æü¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë²ò¶Ø¤Î¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸Þ´Ø¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤³¤Î¾ðÊó¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤À½Ð¤Æ¤Ê¤¤¾ðÊó¤¬¤¢¤ë? ¤³¤ó¤Ê¤Ë¾ðÊó¤¬ÈÅÍô¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¾ðÊó¤¬¡Ä¡×(¸ÍÄÍ¤µ¤ó)¤È¿¿´é¤Ç¤Õ¤¶¤±¤ë¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤³¤Ç±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÈ¯É½¤¬¡Ä!!
´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¤É¤è¤á¤¯²ñ¾ì¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼È¯É½¤°¤é¤¤À¼±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Í¡×¤È´î¤Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¡£ÄÍÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ö´ò¤·¤¤¤Í¡Á¡¢´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¸Þ´Ø¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÜÅö¤Ë°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç±ÇÁü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¤«¡£12·î10Æü¤Ë¡ØBEST OF A.B.C-Z-COUPLING BEST-¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÁ´¶Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢º£²ó¥·¥ó¥°¥ëCD¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤ÎÇÛ¿®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¡£
A.B.C-Z¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢±£¤ì¤¿Ì¾¶Ê¤ÎÊõ¸Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Ãæ¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤¿ÇÛ¿®¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£Á´Éô¤Ç55¶Ê¼ýÏ¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ä¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¶Ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¡×¤È´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸ÍÄÍ¤µ¤ó¤À¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡£55¶Ê? ¤Ê¤ó¤Î¶Ê¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸Þ´Ø¤µ¤ó¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¡ØÎø¤ËÍî¤Á¤¿¤ó¤À¡Ù¡£Àè¤Û¤É¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤È¸ÍÄÍ¤µ¤ó¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Í¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡ØVIVA YouÃ£!!¡Ù¡£¤¢¡¢¡ØONE MORE KISS¡Ù¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î? ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£ÄÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¡ª¡Ù¤â¿Íµ¤¶Ê¡£ºÇ¹â¤À¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¤è¤Í¡£È¯ÇäÆü¤Ï12·î10Æü¤Í¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÆü¤¬12·î9Æü¤Î°¦ÃÎ¡£¤Ç¡¢¤½¤ì½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÂ¿Ê¬¡¢(¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï)²¿»þ´Ö¸å¤È¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥é¥¤¥Ö¥í¥¹¤¬¤Ê¤¯¡¢³§¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£
¡Ö¤µ¤¢¡¢Â³¤¤¤Æ¤³¤Á¤é¡£1·î31ÆüTBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤µ¤ó¤Çº£²ó¤Î¡ØA.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!¡ÙÊüÁ÷·èÄê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢TBS¤µ¤ó¤Ç1·î¤ËÆÃÈÖ!¡×¤È¸Þ´Ø¤µ¤ó¤¬2¤Ä¤á¤È3¤Ä¤á¤â²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢²¿¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÆâÍÆ¤ÎÊý¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ÍÄÍ¤µ¤ó¡£ÄÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤Î¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÏÃÂê¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢¸Þ´Ø¤µ¤ó¤¬¡Öº£²ó¡¢²ñ¾ì¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£µÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¤¿»þ¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤È¤«¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Þ¤·¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Ä¡¼¤ÏµÒÀÊ¤ÎÁ°¤ÇÃËÀ¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡©¡×¤ÈÄÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¸À¤¤½Ð¤¹¡£¡ÖÃËÀ¤ÎÊý¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥¼¥íµ÷Î¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ÍÄÍ¤µ¤ó¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤Þ¤¿Íí¤à»þ¤Ï¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡£»þ¤ÎÎ®¤ì¡£°ì½ï¤Ë³§¤µ¤ó¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¸Þ´Ø¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÃËÀµÒ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡¢Ã¯¿ä¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«? ¤¨¤Ã¡¢»ä?¡×¤È²ñÏÃ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¤´É×ÉØ¤ÇÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö±üÍÍ¤Ï¤É¤Ê¤¿¿ä¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«? ¤¢¡¢È¢¿ä¤·? ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÎé¤ò¸À¤Ã¤Æ¤«¤éÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¡¢²¿¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¡£¡Ö¥À¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¥À¥ó¥¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡¢¸Þ´Ø¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤â¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤è¤ê¿¿ÌÌÌÜ¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤Û¤¦¤¬²óÅ¾¿ô¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Á¤Ó¤Ã¤³¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Öº£Æü¡¢¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÆüÍËÆü¤À¤·¡¢¥Ð¥Ö¤Á¤ã¤ó¡×¤È¶¶ËÜ¤µ¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¾å¤Î¤Û¤¦¤«¤é¡Ö¸Þ´Ø¤µ¤Þ¡Á!¡×¤È¶«¤Ö¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤ÎÀ¼¤¬¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÌåÀä¤¹¤ë¸Þ´Ø¤µ¤ó¡£¸ÍÄÍ¤µ¤ó¤ä¶¶ËÜ¤µ¤ó¤é¤ÏÌÜ¤òºÙ¤á¡¢¡ÖÍ·±àÃÏ¹Ô¤¯?¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤´é¤Ë¡£¡Öº£¤¤¤¯¤Ä?¡×¤È¤¤¤¦¸Þ´Ø¤µ¤ó¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö5ºÐ¡Á!¡×¤ÈÊÖÅú¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¸Þ´Ø¤Î¡È¤´¡É¤Í¡£³Ú¤·¤¤?¡×¤È²ñÏÃ¤òÂ³¤±¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤!¡×¤È¶«¤Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡Ä¡£¤º¤Ã¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¿¤¤(¾Ð)¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡Á!¡¡´èÄ¥¤ë¤Í¡¢¸Þ´Ø¤µ¤Þ¡×(¸Þ´Ø¤µ¤ó)¤È¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤È¤Î¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÇÁê»×Áê°¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËROMANTIC! (¥È¥¥á¥)¤Ë°î¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ë¡£
¸åÈ¾¤Ï¡¢Á´°÷¤¬¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡ÖCocktail¡×¤äÇòËë¤¬¤Ï¤¿¤á¤¯Ãæ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤òÁ°¤Ë¡ÖÆß³ØÎÝ¸ù¡¦DONGAKU-RUIKO¡×¤âÈäÏª¡£ÄÍÅÄ¤µ¤ó¤¬»³Âæ¤«¤é¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤ò²ÚÎï¤Ë·è¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î»ëÀþ¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë²Î¤¦¶Ê¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¡¢¥é¥¹¥È¶Ê¤Î¡ÖPerfect Sky¡×¤Ç¤Ï¥µ¥Ó¤Î¡ÖWow¡Ä¡×¤òÂç¹ç¾§¡£¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¤¡¢¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç´°À®¤¹¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¡Ö´èÄ¥¤ì¡¢Í§¤è¡ª¡×¤â²ñ¾ì¤Î³§¤È²Î¤¦±é½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÂÎ´¶¤ÏÈ´·²¡£Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¶õ¤¬¤¢¤ë¡×¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Î¿ï½ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë½Ö´Ö¤¬¡£2³¬¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ä3³¬¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤â²Î¤¦±é½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤ê¡¢¥È¥¥á¥¤òÍ¿¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë´¶¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¬¤éROMANTIC!¤Êµ¤Ê¬¤Ë¿»¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ¿¹¬´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦¾®ÃÓÍý·Ã¡¡Ê¸¡¦Ê¡ÅÄ·Ã»Ò