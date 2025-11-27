【USJ】エルモたちとクリスマスをお祝い！新たなナイトショー&今だけのグッズレポ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンではこの冬、「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を開催中。「今日は自分で飾るんだ」をテーマに、自分自身で選んだ場所に思い切って飛び込み、“自分で自分を幸せにする”新しいクリスマスシーズンの過ごし方を提案している。
【写真】今だけの衣装を着たエルモやスヌーピーに大興奮！
本記事ではライター＆編集担当が実際に体験した様子を、たっぷりご紹介！
■ランタンやキャンドルの光が満ちるクリスマス・ショー
今年の目玉となるのが、グラマシーパークで開催されている新作ショー「ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜」。クリスマス・ソングやダンス、巨大スクリーンの映像にランタン、キャンドルの光など華やかな演出でクリスマスを祝福する。
途中、パークの仲間たちもやってきて、特別なひと時を演出してくれる。ランタンを持って来るのだが、それぞれの姿が優しい灯りに浮かび上がるさまにうっとりしてしまう。
ライターが大好きなハローキティは、赤い重厚感あるドレスにラッピングみたいなピンクのフリル、黄金色に輝くリボンで、まるでプレゼントみたいなかわいさ！バックの映像もきらきらで最高すぎる〜〜!!
チャーリー・ブラウン&スヌーピーの仲良しコンビは、セーターやマフラー、帽子のぬくぬくコーデで登場。ランタンの上には、スヌーピーの犬小屋が！
エルモ、クッキーモンスター、アビーとは、サンタさんにちなんだコール&レスポンスを楽しもう。ジングルベルの曲に合わせ、みんなでダンスも♪
クライマックスでは、キャンドルを灯す仲間たちの幻想的な姿に感動すること間違いなし。呼びかけに応じて、スマホなどのライトを照らして会場を光で満たそう。
心温まるストーリーのフィナーレを飾るのは、夜空に打ちあがるド派手なパイロ。舞い散る雪や鮮やかな光が、クリスマスの空間を演出する。
このショーで特に必見なのは、とにかくかわいいダンサーさんの衣装。元気をもらえるパキッとしたカラーリングのワンピースやセットアップは、赤と緑が定番のクリスマスには珍しい色味で、見ているだけでハッピーになれる。室内のシーンではコートを脱ぎ、出かける時にはまた着るという細かな演出も楽しい。
なかでも透き通るような白と水色の氷を思わせる衣装は、心を奪われる美しさ。パークの仲間たちのかわいさと合わせて、ぜひ注目を。
■聖歌隊になったスヌーピーやホグワーツのクリスマスグッズも登場
今だけのグッズも見逃せない！スヌーピーやハローキティは、クリスマスらしく聖歌隊の一員に。高級感あるベロア生地のベレー帽や大きなリボンなど、オリジナルの衣装がかわいい！
ポンポンがポイントのカチューシャもあったか素材で、冬のパークのお供にぴったり。
ライターのお気に入りは、雪だるまになったスヌーピー。もふもふの質感と帽子&マフラーで冬仕様になった姿がキュート！クッションには左右に穴が空いているので、手を入れればぬくぬく。暖をとったり一緒にお昼寝したり、癒やされる〜。チャームセットは、オーロラのアクリルや大粒のパール、ビジューがキラキラ光って心弾む！
ほかにもパーカやトートバッグ、帽子まであったかアイテムがそろうので、スヌーピーたちと一緒に全身コーデを楽しんでみては。
魔法世界のクリスマスシーズンを感じられるアイテムも多数登場。スノーマンやオーナメントが描かれた赤×緑のセーターや、キャンドルで彩られたマグカップなど、お出かけもおうち時間も楽しくしてくれる多彩な品ぞろえ。
きんちゃくセットやジュエリーなど、さりげなく取り入れられる小物も充実している。
■ジョーズ日本公開50年！スペシャルフォトやフードでお祝い
さらに、不朽の名作映画「ジョーズ」の日本での公開50周年を記念したアニバーサリー・イベントも開催中。アミティ・ビレッジ全体がお祝いムードになっている。
50周年限定のクリスマス・リースが飾られたハンギング・シャークは、漁村らしく、浮き玉や縄、灯台まで飾られたリースが印象的。記念撮影のフォト台紙も、スペシャル仕様になっている。アトラクション・ジョーズのボートツアーは、今だけの特別なアナウンスで出発！
アミティ・ランディング・レストランでは、50周年を記念してメニューをリニューアル。「スパイシー・シュリンプ・ブリトーセット(2,600円)」は、香辛料が香るエビと野菜、ライスを包んだ一品。丸ごと食べられるソフトシェルクラブは、揚げた衣のガリッとした食感と香ばしさがたまらない。ジョーズが迫る荒れ模様の海をデザインしたボックスやスリーブもスペシャル版になっている。
「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」と「ジョーズ・セレブレーション」は、2026年1月4日(日)まで。今だけのお祝いムードに溢れたパークを思いっきり満喫しよう！
取材・文=上田芽依
撮影=大林博之
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TM and (C) 2025 Sesame Workshop
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5111702
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.
【写真】今だけの衣装を着たエルモやスヌーピーに大興奮！
本記事ではライター＆編集担当が実際に体験した様子を、たっぷりご紹介！
■ランタンやキャンドルの光が満ちるクリスマス・ショー
途中、パークの仲間たちもやってきて、特別なひと時を演出してくれる。ランタンを持って来るのだが、それぞれの姿が優しい灯りに浮かび上がるさまにうっとりしてしまう。
ライターが大好きなハローキティは、赤い重厚感あるドレスにラッピングみたいなピンクのフリル、黄金色に輝くリボンで、まるでプレゼントみたいなかわいさ！バックの映像もきらきらで最高すぎる〜〜!!
チャーリー・ブラウン&スヌーピーの仲良しコンビは、セーターやマフラー、帽子のぬくぬくコーデで登場。ランタンの上には、スヌーピーの犬小屋が！
エルモ、クッキーモンスター、アビーとは、サンタさんにちなんだコール&レスポンスを楽しもう。ジングルベルの曲に合わせ、みんなでダンスも♪
クライマックスでは、キャンドルを灯す仲間たちの幻想的な姿に感動すること間違いなし。呼びかけに応じて、スマホなどのライトを照らして会場を光で満たそう。
心温まるストーリーのフィナーレを飾るのは、夜空に打ちあがるド派手なパイロ。舞い散る雪や鮮やかな光が、クリスマスの空間を演出する。
このショーで特に必見なのは、とにかくかわいいダンサーさんの衣装。元気をもらえるパキッとしたカラーリングのワンピースやセットアップは、赤と緑が定番のクリスマスには珍しい色味で、見ているだけでハッピーになれる。室内のシーンではコートを脱ぎ、出かける時にはまた着るという細かな演出も楽しい。
なかでも透き通るような白と水色の氷を思わせる衣装は、心を奪われる美しさ。パークの仲間たちのかわいさと合わせて、ぜひ注目を。
■聖歌隊になったスヌーピーやホグワーツのクリスマスグッズも登場
今だけのグッズも見逃せない！スヌーピーやハローキティは、クリスマスらしく聖歌隊の一員に。高級感あるベロア生地のベレー帽や大きなリボンなど、オリジナルの衣装がかわいい！
ポンポンがポイントのカチューシャもあったか素材で、冬のパークのお供にぴったり。
ライターのお気に入りは、雪だるまになったスヌーピー。もふもふの質感と帽子&マフラーで冬仕様になった姿がキュート！クッションには左右に穴が空いているので、手を入れればぬくぬく。暖をとったり一緒にお昼寝したり、癒やされる〜。チャームセットは、オーロラのアクリルや大粒のパール、ビジューがキラキラ光って心弾む！
ほかにもパーカやトートバッグ、帽子まであったかアイテムがそろうので、スヌーピーたちと一緒に全身コーデを楽しんでみては。
魔法世界のクリスマスシーズンを感じられるアイテムも多数登場。スノーマンやオーナメントが描かれた赤×緑のセーターや、キャンドルで彩られたマグカップなど、お出かけもおうち時間も楽しくしてくれる多彩な品ぞろえ。
きんちゃくセットやジュエリーなど、さりげなく取り入れられる小物も充実している。
■ジョーズ日本公開50年！スペシャルフォトやフードでお祝い
さらに、不朽の名作映画「ジョーズ」の日本での公開50周年を記念したアニバーサリー・イベントも開催中。アミティ・ビレッジ全体がお祝いムードになっている。
50周年限定のクリスマス・リースが飾られたハンギング・シャークは、漁村らしく、浮き玉や縄、灯台まで飾られたリースが印象的。記念撮影のフォト台紙も、スペシャル仕様になっている。アトラクション・ジョーズのボートツアーは、今だけの特別なアナウンスで出発！
アミティ・ランディング・レストランでは、50周年を記念してメニューをリニューアル。「スパイシー・シュリンプ・ブリトーセット(2,600円)」は、香辛料が香るエビと野菜、ライスを包んだ一品。丸ごと食べられるソフトシェルクラブは、揚げた衣のガリッとした食感と香ばしさがたまらない。ジョーズが迫る荒れ模様の海をデザインしたボックスやスリーブもスペシャル版になっている。
「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」と「ジョーズ・セレブレーション」は、2026年1月4日(日)まで。今だけのお祝いムードに溢れたパークを思いっきり満喫しよう！
取材・文=上田芽依
撮影=大林博之
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TM and (C) 2025 Sesame Workshop
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5111702
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.