2025年11月1日（土）から、『ISHIYA』各店にて、冬季限定新商品『美冬（贅沢ジャンドゥーヤ）6個入』と、冬の定番商品『雪だるまくんチョコレート』が販売されています。

『美冬（みふゆ）』は、『ISHIYA』の技術とこだわりが詰まった、パイとフィリングの絶妙なバランスが楽しめるミルフィーユです。

画像：石屋製菓株式会社

そんな『美冬』から、ローストナッツの香りが広がる、ちょっぴり贅沢な『美冬（贅沢ジャンドゥーヤ）』がこの冬限定で登場しました。

画像：石屋製菓株式会社

ヘーゼルナッツとアーモンドのジャンドゥーヤフィリングをサクサクのココアパイでサンドし、くちどけなめらかなクーベルチュールのミルクチョコレートで包み込んでいます。今年は新たに、フィリングにアーモンドダイスが加わり、香ばしさと食感がパワーアップ！

画像：石屋製菓株式会社

パッケージには、ジャンドゥーヤのフレーバーがアーモンドとヘーゼルナッツで表現され、雪の結晶や雪をかぶった松ぼっくりで北海道の冬らしさも描かれています。また、個包装にはお土産として1個ずつ配ったときにも“美しい冬”が伝わるように、アーモンドと雪の結晶柄がデザインされています。

【商品詳細】

美冬（贅沢ジャンドゥーヤ）6個入

価格：1,166円

販売店舗：白い恋人パーク ショップ・ピカデリー、白い恋人Akarenga sweets labo、北海道内ISHIYA各店（札幌大通本店、大丸札幌店、さっぽろ東急百貨店、丸井今井札幌本店、アリオ札幌、イオンモール旭川駅前、ISHIYA CAFÉ 北広島市役所店）、北海道内空港売店/お土産店

画像：石屋製菓株式会社

さらに、可愛らしい雪だるまの形をした『雪だるまくんチョコレート』が今年の冬も登場！

画像：石屋製菓株式会社

味は、ホワイトチョコレートとミルクチョコレートの2種類。今年はパッケージがリニューアルし、ゴールドとシルバーの箔が雪のようにきらきらと輝く特別なデザインになっています。

【商品詳細】

雪だるまくんチョコレート（ホワイト）

雪だるまくんチョコレート（ミルク）

価格：各799円

販売店舗：白い恋人パーク ショップ・ピカデリー、白い恋人Akarenga sweets labo、北海道内ISHIYA各店（札幌大通本店、大丸札幌店、さっぽろ東急百貨店、丸井今井札幌本店、アリオ札幌、イオンモール旭川駅前、ISHIYA CAFÉ 北広島市役所店）、北海道内空港売店、お土産店

北海道Likers編集部のひとこと

『美冬（贅沢ジャンドゥーヤ）』は、口に入れた瞬間に広がるナッツの風味と、空気の層を抱いたパイの食感がたまりません♡

同日発売された『雪だるまくんチョコレート』は、旅行中にもかさばりにくいので北海道土産におすすめです。

ぜひ、家族や友人と北海道の思い出を語り合いながら味わってくださいね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【最新北海道土産】 「白い恋人」に次ぐ人気商品 “美冬（みふゆ）”の新フレーバー「美冬 贅沢ジャンドゥーヤ」が11月1日(土)新発売 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。