當真あみ「幻想的」齋藤潤「すごく幸せ」と感動！「よみうりランド ジュエルミネーション 2025」点灯式
東京都稲城市の遊園地・よみうりランドで、「よみうりランド ジュエルミネーション 2025」が2025年10月23日にスタート。同日行われた点灯式には映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』に出演する當真(とうま)あみさんと齋藤潤さんがゲストで登壇し、イルミネーションへの思いや映画についてトークを繰り広げた。
【写真】点灯式＆ジュエルミネーション2025会場の様子
■「すごくすてきなものが見られました」當真あみ・齋藤潤も感激の点灯式
ジュエルミネーションは、よみうりランドの冬の恒例イベント。世界で活躍する照明デザイナー石井幹子さんがプロデュースを務め、宝石色をイメージしたLEDが特長のイルミネーションで、昨年デビューした観覧車「Sky-Go-LAND」を両面ライトアップした「ジュエリー・グランオブジェ」や、レーザーと炎と水、そしてLEDの輝きが織りなす噴水ショー、アトラクションに乗りながら眺めるイルミネーションなど、遊園地ならではの光景が楽しめる。
点灯式に出席した當真さんは、ジュエルミネーションを実際に目にするのは今回が初めて。「こんな特別な日に参加させていただけるのがとてもうれしい。一緒に参加できたらなと思います」と点灯式への意気込みを語った。ジュエルミネーションに何度も足を運んでいるという齋藤さんは「今日は点灯の瞬間にも立ち会えすごく幸せです」と笑顔を見せた。
点灯へのカウントダウンには當真さん、齋藤さんをはじめ、ジュエルミネーションをプロデュースする照明デザイナーの石井幹子さん、映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』の主題歌を担当するORANGE RANGEのメンバー、株式会社よみうりランドの溝口烈社長、川崎市の加藤順一副市長、稲城市の石田光広副市長が登壇。ステージが暗転しボタンが押されると、背後の噴水から立ち上る水しぶきを点灯したイルミネーションがきらびやかに彩り、会場は拍手で包まれた。
當真さんは「とてもカラフルで、噴水の演出も相まってすごく幻想的です。すごくすてきなものが見られました」と、はじめての光景に感激した様子だった。
点灯式の中盤には、石井さん、當真さん、齋藤さんの3人によるトークセッションも行われた。石井さんはサブテーマ「LIGHT HOP」に込めた想いを「これから世の中が明るく、楽しくなっていったらいいな、そういう願いを込めて」と話す。
正面入園口入ってすぐの太陽の広場とその周辺はLIGHT HOPをイメージした広場「ジュエリー・プラザ」としてオレンジ系イルミネーションがメインとなっていて、「全体を見ていただきますと、本当にオレンジ色がいろんなところに入っています。ことに階段は、下から上を見上げますと全部オレンジ色の光で染まっています。なんだか暖かく、見る方も情熱的になるんじゃないかなって思っています」と演出の一端を語った。
あらためてジュエルミネーションの感想を訊かれた齋藤さんは「これからの季節を引き立ててくれるような存在でもあると思いますし、僕はこれからの季節がとても大好きなので、とてもワクワクしています」と話した。
石井さんは感想を受けて「うれしいですね。もっと広い範囲があるので、もしよければあとでゆっくりご覧になってください」と2人に声をかけ、「今年も楽しい見どころがいっぱいあります。(オレンジ色の光で染まった)大階段、流れるプールにはライトポップオブジェというのが新しくありますので、そこもぜひ立ち寄っていただきたいと思います」と来場者にメッセージを送った。
話題は映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』についても触れられ、當真さんと齋藤さんがそれぞれ見どころを語った。
當真さんは「恋に、友情に、家族の愛と、本当にたくさんの愛が集まった温かい作品で、この作品は私と潤くんのような同世代の方にも、そしてに大人の皆様にも、いろんな世代の方に楽しんでいただける作品になっていると思います。ぜひ大切な方と一緒に見ていただけたらうれしいです」とコメント。斎藤さんは「いろんな愛が描かれているので、見る方によって感じ方や共感する部分もそれぞれ違うと思います。そうした多様な愛を、全世代の方に楽しんでいただける作品だと思います」とメッセージを送った。
イベントの締めくくりには、ステージ上でオレンジレンジによる映画主題歌『トワノヒカリ』演奏が行われたほか、よみうりランドのマスコットキャラクター・グッド＆ラッキーから當真さんと齋藤さんへ花束のサプライズプレゼントが行われ、華やかな雰囲気に包まれながら点灯式は終幕した。
点灯後のよみうりランドでは、点灯式が行われた波のプールで早速噴水ショーがスタート。新スポットのジュエリー・プラザやライトアップがリニューアルした観覧車Sky-Go-LANDをはじめ、園内各所のイルミネーションスポットで来場者が思い思いの時間を過ごしていた。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
