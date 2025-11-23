¡È¸¤¤¿Í¤À¤±¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÉAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤ÈÁª¤ÓÊý¡È5¤Ä¤ÎÙÝ¡É
º£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯▶▶Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥ÉÇã¤¦¤ÈºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤é¤¨¤ë
Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤ÎÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¤¬³«ºÅÃæ¡£
Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂç¥»¡¼¥ë¡¢¸å²ù¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¥½¥ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö·ÐÍ³¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬Çã¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä·¹¸þ ¤òÊ¬ÀÏ¡£
¡È¸¤¤¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÉAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤ÈÁª¤ÓÊý ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£1. Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤Ï¡È½àÈ÷¡É¤Ç·è¤Þ¤ë
¢£¡ ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤â¤é¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤º¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤ººÇ½é¤ËÉ¬¤º¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òºÑ¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£¢ Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¹ØÆþ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆó½Å¼è¤ê
Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤Ç¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö·ÐÍ³¤ÇºÇ¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä
Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥á¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¡Ë¡£
ÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡ª
¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É5,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤ÇºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤é¤¨¤ë¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»ÜÃæ¤À¤«¤é¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¸ÂÄê¤Ç¤¹¤¬ÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤¬º£²ó¤Ï¹¤½¤¦¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¸«»öÂÐ¾Ý¼Ô¤Ç¤¹¡£
1. ¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¹ØÆþ ¢ª ¥Ý¥¤¥ó¥È
2. »Ä¹â¤Ç¾¦ÉÊ¹ØÆþ ¢ª ¤µ¤é¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¤Ä¤Þ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÆó½Å¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
➡ ¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤ªÆÀ¤ÎÅÚÂæºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦Á°¤Ë¤Þ¤º¤Ï¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤¬´ðËÜ¥Æ¥¯¤Ç¤¹¡£
¢££ Amazon¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤Ç´Ô¸µÎ¨¥¢¥Ã¥×¡Ê¸¼ÔÉ¬¿Ü¤ÎÁ°Äó¡Ë
¡¼¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë²ÃÆþºÑ¤ß¤ÎÊý¤Ï¥¹¥¥Ã¥×¡¼
¸¼Ô¤ÏAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤ÎÁ°¤Ë¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¡ÊÌµÎÁÂÎ¸³¤Ç¤âOK¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´Ô¸µÎ¨¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¤ÎÊý¤Ï¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷30Æü´ÖÌµÎÁ¤ª»î¤·¡×¤ò»È¤¦¤Î¤¬¡ý¡£
ÌµÎÁ´ü´ÖÃæ¤Ç¤âÆÃÅµ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¡¢É¬Í×¤Ê¤±¤ì¤Ð²òÌó¤âOK¤Ê¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¹¹¿·¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ï²ÃÆþ¸å¹¹¿·Ää»ß¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐOK¡£¹¹¿·Ää»ß¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ÌµÎÁ´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆÃÅµ¤¬»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥ÈÇÜÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë
¡¦¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤¬Áý¤¨¤ë
¡¦¤ªµÞ¤®ÊØÌµÎÁ
➡ ¤Ä¤Þ¤ê¡ÈÇã¤¤ÊªÁ°¤Ë¥×¥é¥¤¥à²½¡É¤¬ºÇ¤â¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤¤½àÈ÷¡£
¢£2.¸¤¤¿Í¤Ï¡È½Å¤¤¡¦¤«¤µ¤Ð¤ë¡¦Éå¤é¤Ê¤¤¡É¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤ÎÇä¤ì¶Ú¤ò¸«¤ë¤È¡¢À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯ÉÊ ¤¬°µÅÝÅª¤Ë¿Íµ¤¡£
¢£¡ ¿å¡¦Ãº»À¿å¡Ê¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹¡Ë
¡¦¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Å·Á³¿å¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡Ê¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹¡Ë
¡¦¤¤¡¦¤í¡¦¤Ï¡¦¤¹¡Ê¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹¡Ë
¤¬ÇúÇä¤ìÃæ¡£
➡½Å¤¯¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤â¤Î¤³¤½ÄÌÈÎ¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡ª
▶¡Ú¶¯Ãº»À¿å¡Û¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ Å·Á³¿å SPARKLING ¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥° ¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹ 500ml¡ß24ËÜ ¤Þ¤È¤áÇä¤ê¼Â»ÜÃæ
¡üAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025Àè¹Ô¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡Ú47%OFF¡Û¡ï1,644 (¡ï68 / ËÜ)
▶¤¤¡¦¤í¡¦¤Ï¡¦¤¹ ¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹ 560ml ¡ß 24ËÜ ¿å Å·Á³¿å
¡üAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025Àè¹Ô¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡Ú21%OFF¡Û¡ï1,620 (¡ï68 / ËÜ)
¢£¢ ¥á¥¬¥¸¥ã¥ó¥ÜÀöºÞ¡ÊµÍ¤áÂØ¤¨ÆÃÂç¡Ë
¡¦¥¢¥¿¥Ã¥¯¹³¶ÝEX ¥á¥¬¥¸¥ã¥ó¥Ü
¡¦¥½¥Õ¥é¥ó ¥¢¥í¥Þ¥ê¥Ã¥Á ¥á¥¬¥¸¥ã¥ó¥Ü
➡Éå¤é¤Ê¤¤¡õÉÑÅÙ¤¬¸º¤ë¡£Ç¯Ëö¡¢²¿¤«¤ÈË»¤·¤¤ËèÆü¡£
¡ÈÇã¤¤½Ð¤·¤Î¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤¹¡É¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶¥¢¥¿¥Ã¥¯ ¡ÚÂçÍÆÎÌ¡Û¹³¶ÝEX ÀöÂõÀöºÞ ±ÕÂÎ 100Æü´ÖÃßÀÑ¤·¤¿²«¤Ð¤ß¤â¤Ä¤±ÃÖ¤µé¤Ë¶¯ÎÏÀö¾ô ¤Ä¤á¤«¤¨ÍÑ 2500£ç
¡üAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025Àè¹Ô¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡Ú27%OFF¡Û¡ï979
▶¥½¥Õ¥é¥ó¥¢¥í¥Þ¥ê¥Ã¥Á ¡Ú¤Þ¤È¤áÇã¤¤ ÂçÍÆÎÌ¡Û ¥½¥Õ¥é¥ó ¥¢¥í¥Þ¥ê¥Ã¥Á ¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È(¥¹¥¤¡¼¥È¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥¢¥í¥Þ¤Î¹á¤ê) ½ÀÆðºÞ µÍ¤áÂØ¤¨ ¥á¥¬¥¸¥ã¥ó¥Ü 2000ml¡ß4¸Ä¥»¥Ã¥È
¡üAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025Àè¹Ô¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡Ú14%OFF¡Û¡ï3,576
¢££ Ä¹´üÊÝÂ¸²ÄÇ½¤Ê¾ïÈ÷Ìô
¡¦¥¤¥Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯Æ¬ÄËÌôDX
¡¦¿·¥Ó¥ª¥Õ¥§¥ë¥ß¥óS¾û
➡¥»¡¼¥ë¤Ç°Â¤¯Êä½¼¤¬¸¤¤ÁªÂò¡ª
▶¡Ú»ØÄêÂè2Îà°åÌôÉÊ¡Û¥¤¥Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯Æ¬ÄËÌôDX 60¾û
¡üAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025Àè¹Ô¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡Ú20%OFF¡Û¡ï1,232
▶[»ØÄê°åÌôÉô³°ÉÊ] ÂçÀµÀ½Ìô ¿·¥Ó¥ª¥Õ¥§¥ë¥ß¥óS¾û 550¾û 61ÆüÊ¬À°Ä²ºÞ¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡Û [Æý»À¶Ý/¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý/¥Õ¥§¡¼¥«¥ê¥¹¶Ý/¥¢¥·¥É¥Õ¥£¥ë¥¹¶Ý ÇÛ¹ç] Ä²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é²þÁ± ÊØÈë¤äÆðÊØ¤Ë
¡üAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025Àè¹Ô¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡Ú31¡óOFF¡Û¡ï2,260 (¡ï4 / ¾û)
¢£3. Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤ÇµÞ¾å¾º¤Î¡È±£¤ì¥Ë¡¼¥º¡É
¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ìþ¤ä¤· ¤È ºá°´¶¤Ê¤·¤ª¤ä¤Ä¡£
¢£¢£ ²¹³è¥±¥¢¡Ê¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡Ë
¡¦¤á¤°¤ê¥º¥à ¾øµ¤¤Ç¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡Ê16ËçÆþ¡Ë
➡»ä¤â°¦ÍÑ¡ª¡Ö¿²¤ëÁ°¤Î1Ëç¤¬ºÇ¹â¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ç¤¹¡×
▶¤á¤°¤ê¥º¥à ¾øµ¤¤á¤°¤ë¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯ ´°½Ï¤æ¤º¤Î¹á¤ê 16ËçÆþ¡ÚÂçÍÆÎÌ¡Û¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡Û
¡üAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025Àè¹Ô¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡Ú21%OFF¡Û¡ï1,260 (¡ï79 / ¸Ä)
¢£¢£ ºá°´¶¤Ê¤·¤Î¿Íµ¤¤ª¤ä¤Ä
¡¦Good Price °òÔ¢²° ¹È¤Ï¤ë¤« ´³¤·°ò Ìõ¤¢¤ê ¹ñ»º´³¤·°ò¡Ê1kg¡Ë
¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¸ú²Ì ¥«¥«¥ª72%
➡³ú¤ß¤´¤¿¤¨¤ÈËþÂ´¶¤Ç´Ö¿©¤Î¼Á¸þ¾å¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
▶Good Price °òÔ¢²° ¹È¤Ï¤ë¤« ´³¤·°ò¡Ã ¹ñ»º Ìõ¤¢¤ê 1kg ÌµÅº²Ã ÄÌÈÎ ÂçÎÌ N1
¡üAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025Àè¹Ô¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡Ú10¡óOFF¡Û¡ï2,511
▶¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¸ú²Ì ÌÀ¼£ ¥«¥«¥ª72%ÂçÍÆÎÌ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ 1kg
¡üAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025Àè¹Ô¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡Ú30%OFF¡Û¡ï4,338
¢£¢£ ÂçÁÝ½ü¤òÁÇÁá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤ë¥×¥íÀöºÞ
¡¦¥ê¥ó¥ì¥¤ ¥¦¥ë¥È¥é¥Ï¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼
➡ÁÝ½ü¤Ï¥¢¥¤¥Æ¥àÁª¤Ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ³Ú¤·¤Æ¤¤ì¤¤¤Ë¡ª
▶¥ê¥ó¥ì¥¤ ¥¦¥ë¥È¥é¥Ï¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼ MAX ¥Ð¥¹ÍÑ ËÉ¥«¥Ó¥¿¥¤¥× 4L
¡üAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025Àè¹Ô¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡Ú40%OFF¡Û¡ï2,999 (¡ï1 / ml)
▶¥ê¥ó¥ì¥¤ ¥¦¥ë¥È¥é¥Ï¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼ MAX Ìý±ø¤ìÍÑ Ä¶¶¯ÎÏ¥¿¥¤¥× 4L
¡üAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025Àè¹Ô¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡Ú45%OFF¡Û¡ï2,999 (¡ï1 / ml)
¢£4. ²ÈÂ²¤ÎQOL¤¬¾å¤¬¤ë¡ÈÅ´ÈÄ¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡É¤òÁÀ¤¦
¢£¢£ Fire TV Stick
➡¥Æ¥ì¥Ó¤¬°ì½Ö¤ÇºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÃ¼Ëö¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¤À¤ó¤é¤ó¤äÍ§¿Í¤È³Ú¤·¤¯½¸¤Þ¤ë»þ¡¢¤Ê¤ó¤Æ»þ¤Ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
▶Amazon Fire TV Stick 4K Plus ±Ç²è´Û¤Î¤è¤¦¤Ê4KÂÎ¸³
¡üAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025Àè¹Ô¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡Ú40%OFF¡Û¡ï2,999 (¡ï1 / ml)
¢£¢£ Anker¤Î½¼ÅÅ´ï¤ä¥±¡¼¥Ö¥ë
➡ËèÆü¤Î½¼ÅÅ¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶Anker Nano II 65W (PD ½¼ÅÅ´ï USB-C)¡ÚÆÈ¼«µ»½ÑAnker GaN IIºÎÍÑ/PDÂÐ±þ/PSEµ»½Ñ´ð½àÅ¬¹ç/ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥×¥é¥°¡ÛMacBook PDÂÐ±þWindows PC iPad iPhone Galaxy Android ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó ¥Î¡¼¥ÈPC ³Æ¼ï ¤½¤ÎÂ¾µ¡´ïÂÐ±þ (¥Ö¥é¥Ã¥¯)
¡üAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025Àè¹Ô¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡Ú40%OFF¡Û¡ï2,690
▶Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ë AnkerÍí¤Þ¤Ê¤¤¥±¡¼¥Ö¥ë 240W ·ëÂ«¥Ð¥ó¥ÉÉÕ¤ USB PDÂÐ±þ ¥·¥ê¥³¥óÁÇºàºÎÍÑ iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air ³Æ¼ïÂÐ±þ (1.8m ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯)
¡üAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025Àè¹Ô¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡Ú32%OFF¡Û¡ï1,290
¢£5. ¡È¸¼Ô¡É¤ÏAppleÀ½ÉÊ¤ÎÃÍ²¼¤²¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤Ç¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬AppleÀ½ÉÊ¤ÎÃÍ²¼¤²¡£
¡¦AirPods¥·¥ê¡¼¥º
¡¦Apple Watch
¡¦iPad / iPad Air
➡ÆÃ¤ËAirPods¤Ï¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ëÌ¾ÉÊ¡£
ÉáÃÊÃÍ²¼¤²¤¬¾¯¤Ê¤¤Apple¤À¤«¤é¡¢Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤ÏÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¡ª
▶Apple AirPods 4 ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º ¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÅëºÜ¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢Bluetooth 5.3¡¢Å¬±þ·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢³°Éô²»¼è¤ê¹þ¤ß¥â¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢USB-C½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡¢H2¥Á¥Ã¥×¡¢ËÉ¿ÐÀÇ½¤ÈÂÑ´ÀÂÑ¿åÀÇ½¡¢¡ÖÃµ¤¹¡×ÂÐ±þ¡¢Qi½¼ÅÅ
¡üAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼Àè¹Ô¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡Ú17%OFF¡Û¡ï24,800
▶Apple Watch SE 3(GPS¥â¥Ç¥ë)- 40mm¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥±¡¼¥¹¤È¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥ó¥É - S/M
¡üAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼Àè¹Ô¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡Ú5%OFF¡Û¡ï35,152
▶Apple 11 ¥¤¥ó¥Á iPad (A16): 11 ¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¡¢Liquid Retina ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢128GB¡¢Wi-Fi 6¡¢12MP ¥Õ¥í¥ó¥È/12MP ¥Ð¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢Touch ID¡¢°ìÆüÃæ»È¤¨¤ë¥Ð ¥Ã¥Æ¥ê¡¼ - ¥·¥ë¥Ð¡¼
¡üAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼Àè¹Ô¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡Ú15%OFF¡Û¡ï49,800
²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¡Ö¸¼Ô¤ÎÙÝ¡×¤Ï°Ê²¼¤Î·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡£
✓ ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
✓ Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆó½Å¼è¤ê
✓ ÆüÍÑÉÊ¤ò¸¤¯¤Þ¤È¤áÇã¤¤
✓ÉáÃÊ¥»¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ
Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¸¤¤¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖWEBÊÔ½¸ÉôYYY¡Û