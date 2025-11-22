歩きやすくてあたたかい「シンプルな服に可愛く映える」人気ブランドコラボの厚底ブーツ

「あったかかわいい」足元の選択肢

日本が誇るドメスティックブランド「sacai」と、冬の足元といえばな「UGG®」が7年ぶりに再タッグ！「ワイルド」をキーワードに掲げ、UGG®で人気の高いシープスキンブーツをsacaiらしいユニークなデザインに落とし込んだ3型が登場。愛嬌のある唯一無二なボリュームで、足元をあたたかく彩ります。 ※（ ）内の数字はヒールの高さで、単位は僂任后癖埆孤調べ）。







好きな位置で折り返して「ふかふかが見える面積を操作」

サイハイブーツ（5.5）／sacai 本コレクションの中でも圧倒的なインパクトを放つ、長さ82僂離后璽僉璽蹈鵐鮎罅Ｇ慳棉分に付属したベルトを調整すれば好きな位置で自在に折り返すことができ、レッグウォーマーをはいているかのようなアレンジも可能。







「ありそうでなかった」端正な顔のシープスキン

ローファー（5）／sacai sacaiがオリジナルで展開しているコインローファーがベース。ふっくらとした質感と、サドルやはき口を飾る贅沢なシアリングで、厚底とはまた違うぽってり感を演出。ローファーを含む３型すべて、ソールは実力派なヴィブラム製。







