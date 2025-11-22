盛り耐性ナシ＆盛り耐性アリのタイプ別！垢抜け多幸感メイクマニュアル

美容ライター、コスメコンシェルジュの斎藤明子です。幸せそうな雰囲気にあふれる多幸感メイク。誰からも愛されるメイクとして話題になり、人気が高くなったようです。そこで今回は、「盛り耐性ナシ」さん「盛り耐性アリさん」それぞれのタイプ別に、多幸感メイクのやり方のポイントをご提案します。

多幸感メイクってなに？

幸せそうに見えるのは誰にとっても憧れですよね。笑顔が似合う可愛さに満ちあふれていることから、誰からも愛されるメイクとして話題になりました。「笑顔が似合う」「幸せそうに見える」「生命力にあふれていきいきして見える」好感度の高いメイクとしてとらえてよさそうです。

多幸感メイクをかなえるポイントは？

笑顔の似合う温かさとピュアさ、そしていきいきとした高揚感を感じさせるには、内側からあふれるツヤと潤い、血色感がポイントになります。

また、一方で、2025年から2026年にかけて、アイメイクやリップで強い発色を得るよりも、ベースメイクの質感やテクスチャーをコントロールすることで効果を得るメイク法がトレンドになっています。まさに、今っぽ垢抜けメイクは多幸感メイクそのものといってもいいかもしれません。

具体的にどうすればいいの？

ベースメイクの質感やテクスチャーをコントロールする＝質感やテクスチャーの違いを操るって、なんだか難しそう…と感じますよね。

プロの使いこなすアイテムやツールをいくつも用意してメイクするのは、毎日メイクでは大変です。なのでまずはシンプルに、「潤いを感じさせるツヤ」と「血色感の暖かみ」がポイントと覚えてておけば大丈夫！誰でも失敗なく、多幸感メイクをかなえることができます。

「盛り耐性アリ」さんの垢抜け多幸感メイク

華やかな雰囲気が似合う「盛り耐性アリ」さん。派手な色やくっきりラインの華やかなメイクが似合う、華やかな服やアクセサリーが似合うのも、「盛り耐性アリ」さんの特徴です。

盛れば盛るほど存在感がでてくる「盛り耐性アリ」さん。メイク好きさんならどんどん盛りたくなりますよね。

ただし、多幸感メイクには、色を強く感じさせるのはNGです。内側から温かさがあふれるような多幸感をまとうには、色味をおさえて、血色感とツヤを意識することがポイントになります。

「盛り耐性アリ」さんの垢抜け多幸感メイクのポイント

ベースメイク

うるおいを感じさせる湿度のあるシルキー肌が◎

チーク

血色感カラーをほほの真ん中に少し広めにニュアンス程度に塗るのがポイント。

ハイライト

自然なツヤを感じさせるほんのりピンクのハイライトを頬の外側から目尻にかけてふんわり。

リップ

上品なベージュピンクのリップ。スチーミーマットで潤い質感をキープ。

「盛り耐性ナシ」さんの垢抜け多幸感メイク

少しメイクをしただけで派手になりすぎてしまうのが「盛り耐性ナシ」さんです。派手な服装や大ぶりのアクセサリーが似合いにくいのも特徴です。

華やかな雰囲気が似合わないというより、よりナチュラルな雰囲気が似合い、それが魅力になっているという方が多いようです。

そんな「盛り耐性ナシ」さんが多幸感をまとうメイクは、ピュア感を盛ることがポイントになります。

「盛り耐性ナシ」さんの垢抜け多幸感メイクのポイント

ベースメイク

ピュアさを強調する自然なツヤ肌。

チーク

白みがかったピンクのチークをほほの真ん中から少し斜め上に入れていくのが旬。

ハイライト

目の内側と頬の外側だけピンポイントで入れる。

リップ

粘膜ピンクかピュアピンクのリップ。潤いバームを上唇に重ねてツヤっぽく。

多幸感メイクは派手さはなくても圧倒的な存在感を放つことのできる垢抜けメイクでもあるので、年末年始のイベント時期にもぴったりです。ぜひ参考にしてみて下さいね。