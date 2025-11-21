必須アミノ酸9種×ケラチン7種配合のうねり髪を芯から整える本格セット！【ストレイン】のシャンプートリートメントセットがAmazonに登場中！
ストレートに最適化！必須アミノ酸9種×ケラチン7種配合の【ストレイン】のシャンプートリートメントセットがAmazonに登場中！
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
ストレインのシャンプートリートメントセットは、うねり髪をストレートに最適化するために、シャンプーとトリートメントの2ステップで根本的な髪質改善を目指す本格的なヘアケア製品である。俳優の山下智久さんがアンバサダーを務めていることでも話題だ。
シャンプーは、PPT系洗浄成分を採用することで、洗浄力と髪へのやさしさのバランスを実現している。トリートメントは、栄養価の高い補修成分を贅沢に配合しており、髪の深部まで浸透・定着させる。ダメージ部分には成分が集中的に吸着し、高い補修効果を発揮する。
透明感際立つホワイトブロッサムの香りが髪を乾かした後もふんわり香る。
ストレートに最適化された処方により、髪の質感とまとまりを高めてくれる。
うねり、パサつきに終止符を。ストレインのシャンプートリートメントセットで、芯から整うサロン級のストレートヘアを毎日のケアで手に入れよう。
