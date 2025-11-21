「ていうかコレさ 何のためのデートなの…？」アプリで出会った長髪イケメンとは会ってもモヤモヤするばかり…女性の共感度マックスな漫画が話題！【作者に聞く】
いくら見た目のいい相手でも、根が合わない相手だと一緒にいても楽しくないもの。でも恋愛関係に進むにあたって、致命的な「ずれ」があるのか、それとも現在感じる「ずれ」は時間が解決するものなのか、その判断はとても難しい…。
恋愛でできる、細い幾多の心の傷。その描写が秀逸な春乃おはなさんのInstagramには、しんどくてときに甘い恋愛、そしてそこから得た学びが綴られている。
春乃おはなさんはアプリで出会った長髪イケメン(通称ロン毛くん)への期待を膨らませるが、デートを重ねるごとに、求めることや価値観に「ずれ」を感じていく。自分の気持ちを正直に話しつつ関係をどう進めるべきか模索するもののロン毛くんへの嫌悪感は募っていき、すっぱりと連絡を絶つ決断をする。
■作者インタビュー
――ロン毛くんのどういう部分が合わないと思いましたか？
マッチングアプリを使う上で、微妙に目的が違うなと思いました。ロン毛くんはマッチングアプリで彼女、もしくは女友達を見つけたい。当時の私はマッチングアプリで彼氏を見つけたい。この先、ロン毛くんとどんなに仲良くなっても女友達止まりなら時間の無駄だなと思い、途中で会うことをやめました。
――条件がよくても根が合わない人と無駄な長期戦にならないよう見切りをつけるコツがあったら教えてください。
私の場合ですが、3〜４回目のデートまで告白を待ちます。4回目のデートまでに告白がなかった場合は自分から交際するかを聞き、交際するつもりがないならその方とはもう会うのをやめます。3〜4回もデートして男性側が交際するかどうか悩むなら、決断力が無いか、脈がない場合が多いので。
取材協力：春乃おはな(＠nekotaro1994)
