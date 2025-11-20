温めるだけじゃない。快眠のための温度設計【オカモト】の靴下サプリがAmazonに登場中‼
冷えに悩む夜に、すーっと眠れる足元の工夫【オカモト】の靴下サプリがAmazonに登場!
オカモトの靴下サプリは、冷えが気になる就寝時に足元をじんわり温め、すーっと眠りへ導く快眠設計の温熱アイテム。
足首のツボ「三陰交」や、かかとのツボ「失眠」への温熱刺激により、血流を促しながらリラックスをサポート。足裏全体をしっかり覆う構造で、足先まで温かさが行き渡る。
つま先部分はあえて開放することで、熱や汗がこもらず快適な体温調整が可能。温めながらも蒸れにくく、心地よい眠りを妨げない。冷えやすい寝室や在宅ワーク時にも活躍し、足首までしっかり包み込む設計で、朝までぽかぽかが続く。
冷えに悩む方や、寝つきが悪いと感じる方にこそ試してほしい、快眠のための3つのスイッチを備えた一足。
