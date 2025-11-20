動きやすく、持ちやすく、整理しやすい。毎日にフィットするコンパクトバッグ【ロゴスパーク】のバッグがAmazonに登場中‼
スタイルも安全も、妥協しない。リフレクター付きで、夜のお出かけも安心【ロゴスパーク】のバッグがAmazonに登場!
ロゴスパークのバッグは、安全性と機能性を兼ね備えた、スリム＆コンパクトな設計のアクティブバッグ。 サイズは約H34×W18×D6センチメートルで、タウンユースやお散歩、レジャー、ハイキング、ウォーキングなど、ちょっとした外出に最適な使い勝手の良さを備えている。
フロントとショルダーストラップ部分にはリフレクター（反射板）を搭載し、夜間や暗所での視認性を向上。ナイトウォーキングやアウトドアシーンでも安心して使用できる。斜め掛けできるワンショルダースタイルは体にフィットしやすく、長時間の使用でも快適。左右どちらにも対応できるショルダーストラップにより、利き手やスタイルに合わせた調整が可能。
複数のポケットを搭載し、スマホや財布、鍵などの小物を整理しやすい構造。軽量かつ耐久性のある素材を採用し、デイリーユースにも適している。
カラーはブラック、グレー、ネイビー、レッドの4色展開。シンプルかつスタイリッシュなデザインが男女問わず幅広いシーンに馴染むこと間違いなしだ。
