スタイルも安全も、妥協しない。リフレクター付きで、夜のお出かけも安心【ロゴスパーク】のバッグがAmazonに登場!

ロゴスパークのバッグは、安全性と機能性を兼ね備えた、スリム＆コンパクトな設計のアクティブバッグ。 サイズは約H34×W18×D6センチメートルで、タウンユースやお散歩、レジャー、ハイキング、ウォーキングなど、ちょっとした外出に最適な使い勝手の良さを備えている。

フロントとショルダーストラップ部分にはリフレクター（反射板）を搭載し、夜間や暗所での視認性を向上。ナイトウォーキングやアウトドアシーンでも安心して使用できる。斜め掛けできるワンショルダースタイルは体にフィットしやすく、長時間の使用でも快適。左右どちらにも対応できるショルダーストラップにより、利き手やスタイルに合わせた調整が可能。

複数のポケットを搭載し、スマホや財布、鍵などの小物を整理しやすい構造。軽量かつ耐久性のある素材を採用し、デイリーユースにも適している。

カラーはブラック、グレー、ネイビー、レッドの4色展開。シンプルかつスタイリッシュなデザインが男女問わず幅広いシーンに馴染むこと間違いなしだ。