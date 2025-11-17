STARBUCKS STAND by BEAMS の新ライン「EXTRA Collection」が始動。Champion別注スウェット第1弾を11月21日より発売
スターバックス コーヒー ジャパンとビームスが手がけるライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS」は、2025年9月にスタートした、コーヒーのカルチャーとファッションを融合させる取り組みです。このプロジェクトから、新たなラインとして「EXTRA Collection（エクストラ コレクション）」が登場し、その第1弾となる Champion（チャンピオン）別注スウェットが11月21日（金）より発売されます。
今回発表されたスウェットは、Champion の象徴的な「REVERSE WEAVE®（リバースウィーブ）」製法を採用した別注モデルです。USAコットン100％のヘヴィウェイト素材に裏起毛を組み合わせ、耐久性と暖かさを両立させています。脇下のガゼットなどクラシックなディテールを丁寧に踏襲しながら、左袖には「STARBUCKS STAND by BEAMS」のレザーパッチをあしらい、本コレクションならではのエッセンスを添えています。
カラーはグレーとグリーンの2色で、S〜XL の4サイズ展開です。Champion の伝統的なシルエットをベースにしつつ、現代のワードローブに取り入れやすい雰囲気に仕上げています。価格は税込25,300円です。
「STARBUCKS STAND by BEAMS」はこれまでも日常に寄り添うアイテムを展開してきましたが、新たに始動した EXTRA Collection は、コーヒーを中心としたライフスタイルの広がりをより積極的に提案するシリーズとして位置づけられています。第1弾となるスウェットは、スターバックスとビームスが共有するカルチャー性と実用性を形にしたアイテムで、Champion への別注により、ディテールや設計が本コレクションならではの仕上がりとなっています。
発売は、スターバックス公式オンラインストアおよびビームス ライフ 横浜の店頭にて、11月21日（金）より開始されます。日常の延長線上に心地よいスタイルを作り出すプロジェクトの中で、EXTRA Collection の第1弾となるスウェットは、その世界観を象徴するプロダクトとして注目を集めています。
【商品詳細】
『STARBUCKS STAND by BEAMS Champion リバースウィーブ®スウェット』
価格：\25,300（税込）
サイズ：S / M / L / XL
カラー：グレー/グリーン
【販売概要】
取り扱い店舗：
・スターバックス公式オンラインストア
(https:// menu.starbucks.co.jp/search? query=BEAMS)
・ビームス ライフ 横浜
神奈川県横浜市西区南幸1-3-1 横浜モアーズ2F
電話番号：045-548-5305
営業時間：10:00 - 21:00
販売期間：2025年11月21日（金）から
【注意事項】*プレスリリースより転記
「スターバックス公式オンラインストア」
※在庫・販売状況について、お電話でのお問い合わせにはご対応いたしかねます。予めご了承ください。
※オンラインストア販売は販売初日のみ、一会計あたり各商品1点までご購入いただけます。
※オンラインストア販売時間は午前10時を予定。（販売時間は前後する可能性があります）
※オンライン購入サイトへのアクセスが集中した際に、オンライン上の「待合室」に誘導し、順番にオンライン購入サイトへご案内するサービスを導入しております。お客様の順番になると、自動的に画面が切り替わりますので、そのままお待ちください。
※ただし、午前10時前にサイトで待機いただいた場合は、先着順でのご案内ではありません。
※価格は税込価格です。
※オンラインストアでの商品の決済にあたっては、あらかじめご利用可能なお支払い方法をご確認ください。高額商品の決済の際は、今までオンラインストアで問題なく利用されていたクレジットカードでも決済エラーとなる可能性があります。この場合、ご利用のクレジットカード会社様にご利用状況のご確認をお願いいたします。
※商品完売後、再度購入可能となる可能性があります。最新の在庫状況はスターバックスオンラインストアの商品ページをご確
認ください。
「ビームス ライフ 横浜」
※在庫・販売状況について、お電話でのお問い合わせにはご対応いたしかねます。予めご了承ください。
※ご予約、お取置きはお断りさせていただきます。
※通信販売（代引き）はいたしかねます。
※取り扱い店舗間、または取り扱い店舗以外へのお取り寄せはいたしかねます。
※ご購入点数の制限あり。お一人様 各色各サイズにつき1点までご購入いただけます。
「ビームス ライフ 横浜」の販売に関するお問い合わせは、カスタマーサービスデスクまでお願いいたします。
Tel : 0120-011-301
受付時間 11 : 00〜18 : 00（土日祝、年末年始を除く）
上記販売方法およびルールは、事情により当日やむを得ず変更する可能性もございます。
