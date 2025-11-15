´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ¶·é¡£¥·¥ó¥¯²£¤ËÃÖ¤±¤ë¡¢Íê¤ì¤ë´¥Áç´ï¡Ú»³Á±¡Û¤Î¿©´ïÀö¤¤´¥Áçµ¡¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥À¥¤¥ä¥ë¤Ò¤È¤Ä¤Ç´ÊÃ±Áàºî¡£¼«Á³ÂÐÎ®¼°¤ÇÅÅµ¤Âå¤âÀáÌó¡Ú»³Á±¡Û¤Î¿©´ïÀö¤¤´¥Áçµ¡¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
»³Á±¤Î¿©´ïÀö¤¤´¥Áçµ¡¤Ï¡¢Ìó5¿ÍÊ¬¤Î¿©´ï¤ò°ìÅÙ¤Ë´¥Áç¤Ç¤¤ëÂçÍÆÎÌ¥¿¥¤¥×¡£ ¥·¥ó¥¯²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¹¤°»È¤¨¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç¡¢¹©»öÉÔÍ×¤Î¼ê·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´¥ÁçÊý¼°¤Ë¤Ï¼«Á³ÂÐÎ®¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÅÅµ¤Âå¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê´¥Áç¡£É¸½à´¥Áç»þ´Ö¤ÏÌó70Ê¬¤Ç¡¢¿©´ïÎÌ¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç120Ê¬¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥Þ¡¼ÀßÄê¤¬²ÄÇ½¡£
Áàºî¤Ï¥À¥¤¥ä¥ë¤ò²ó¤¹¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ëÀß·×¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¡£¿å¼õ¤±»®¤Ï¼è¤ê³°¤·¤Æ´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ¶·é¤ËÊÝ¤Æ¤ë¡£
Âç»®¡¦Ãæ»®¡¦ÃãÏÒ¡¦½Á¤ï¤ó¡¦Åò¤Î¤ß¡¦¥«¥È¥é¥ê¡¼Îà¤Þ¤Ç¡¢5¿ÍÊ¬¤Î¿©´ï¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ´¥Áç¤Ç¤¤ëÍÆÎÌ¤òÈ÷¤¨¡¢Æü¡¹¤Î²È»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
