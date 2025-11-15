え、犬ってひじ掛けを使うの…？→ソファで寛ぐ愛犬の姿に「中に人間が入っている⁉」「貫禄ありすぎ」
【写真を見る】まるで人間のよう！ひじ掛けの使い方が完璧すぎる愛犬の姿
ソファで寛ぐ愛犬の姿が、「人間みたい」「貫禄がありすぎる」と話題になり、Xの投稿で10万いいねを集めました。
その姿には、「休日のお父さん」「社長」「セレブ」「大御所感がある」などのコメントが寄せられています。
いったい、どんな写真だったのでしょうか。
■ひじ掛けの使いっぷりが見事なうにちゃん
「普通に肘掛使うのやめれる？」という呟きとともにXに投稿されたのは、ポメラニアンのうにちゃんがソファに座る姿。
ワンちゃんってこういう姿勢もするんだっけ？と、思わずクスっと笑ってしまう光景です。
コメント欄には、この写真を見てアフレコをする方や、同じようにひじ掛けを使うペットの写真を載せる方など、微笑ましい反応がたくさん。
投稿主は、2匹のポメラニアンあぐちゃん・うにちゃんと暮らす、あぐ(7)うに(2)（@chirimenchaco）さん。
ソファで寛ぐのが好きな2匹ですが、ひじ掛けを使うのはうにちゃんだけだそうです。
何か言いたそうな表情でソファで寛ぐうにちゃんの姿がたまりません…！
■飼い主さんにインタビュー
今回の投稿と普段のうにちゃん・あぐちゃんの様子について、飼い主さんにお話を伺いしました。
――こちらのポストへの反響についてはいかがでしたか？
「家族みんな、うにのことはたまに中に人間が入ってる変な犬だと思っています。これはわりと日常のことなので、反響がたくさんあってびっくりしていました」
――このシーンを見た時の飼い主様のお気持ちは？
「またやってるよ（笑）くらいなもんで、いつもこの座り方をしているので特別珍しくはないのですが、この日は表情になんとも言えない哀愁があったので記念に撮っておきました。笑」
――うにちゃんはひじ掛けがお気に入りなのでしょうか？他にもお気に入りのスポットはありますか？
「うにはソファにいることもありますが、ベッドにいたり床に落ちてることもあるので、特に本人にこだわりはないように思います」
なるほど！哀愁のある表情だったので、大御所感が出ていたのでしょうか。
うにちゃんがソファでリラックスする姿や、ひじ掛けを使う姿はほかにも投稿されていて、日常の一コマであることが伺えます。
■ほどよい距離感の2匹
あぐちゃんとうにちゃんの性格について伺うと、
「うには人間大好き好奇心旺盛でやんちゃ、常にちょろちょろ動き回っています。あぐも人間大好きで隙あらば飼い主の近くに来ますが、7歳シニアの仲間入りをしたので、性格も少しのんびりしてきました」
とのことでした。
普段はお互い寄り添って寝ることは全然ないそうですが、たまに気が向くとくっついているそうです。
お互いにとってちょうどいい距離感を保っているんですね！
最近は、飼い主さんが引っ越し作業をしているときにチョロチョロ邪魔をしていたので、ベランダに出したら2匹がくっついて中を見ていて可愛かったそうです。
もふもふの2匹が寄り添う姿、想像するだけで癒されますね。
そんな2匹の日常が投稿されている、あぐ(7)うに(2)（@chirimenchaco）さんのX、ぜひチェックしてみてくださいね♪
文＝早川みどり