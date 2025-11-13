シャボン玉石けん初の化粧水♡肌にやさしい「素肌化粧水」が登場

無添加石けんのパイオニア「シャボン玉石けん」から、初の化粧水「シャボン玉 素肌化粧水」が登場します。2025年11月17日（月）よりシャボン玉友の会にて先行販売、2026年1月5日（月）正午より一般販売を開始予定。たった5つの成分だけで肌本来の力を引き出す、“引き算スキンケア”を提案。敏感肌にもやさしく寄り添う新しい化粧水です。

シャボン玉石けんならではの“引き算”ケア

「シャボン玉 素肌化粧水」は、水・グリセリン・クエン酸・水酸化K・カリ石ケン素地の5つの成分のみを使用。余計なものを加えず、肌に必要なうるおいだけを届けます。

サラッとした軽いテクスチャーで、ゆらぎやすい肌や乾燥肌の方にも心地よい使い心地。

皮ふアレルギー・皮ふ刺激テスト済み（すべての方に刺激がないわけではありません）で、デリケートな肌にもやさしく寄り添います♡

石けんメーカーの技術が生んだ化粧水

長年培った石けんづくりの技術を応用し、液体石けんにも使われる「カリ石ケン素地」を化粧水に採用。表面張力を小さくすることで、肌へのなじみがよく浸透力もアップ。

また、防腐剤や香料、エタノール、鉱物油などを一切使用せず、1回使い切りタイプを採用。開けるたびに新鮮な化粧水を使えるのも嬉しいポイントです♪

肌にやさしいシンプル処方で健やかな素肌へ

シンプルな成分ながらも、うるおいをしっかりキープし、肌のキメを整える「シャボン玉 素肌化粧水」。使い続けることで、洗いすぎや与えすぎを防ぎ、肌本来のバリア機能をサポートします。

シャボン玉石けんが目指すのは、“心から安心できるスキンケア”。敏感肌や乾燥肌に悩む方にも、自信を持って使える一本です。

シャボン玉 素肌化粧水



価格：30回分（6本×5袋）3,600円（税抜）／6回分（6本×1袋）800円（税抜）

内容量：1本2mL

成分：水、グリセリン、クエン酸、水酸化K、カリ石ケン素地

特長：香料・エタノール・防腐剤・鉱物油不使用／1回使い切りタイプ／敏感肌・乾燥肌対応

販売時期：

2025年11月17日（月）シャボン玉友の会にて先行販売開始

2026年1月5日（月）正午 通信販売にて一般販売開始

2026年3月2日（月）一般流通開始

素肌に寄り添う、やさしさの新習慣を♡

「シャボン玉 素肌化粧水」は、シンプルながらも確かな効果で、肌本来の美しさを引き出します。防腐剤フリーで毎回フレッシュに使えるのも魅力。

“引き算ケア”でうるおいと健やかさを叶えるこの一本を、あなたの新しいスキンケア習慣に加えてみてはいかがでしょうか。