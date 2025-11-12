ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

書類もガジェットも、スマートに。働く場所を選ばないバッグ【ザノースフェイス】のトートバッグがAmazonに登場!

ザノースフェイスのトートバッグは、電子機器や周辺アクセサリーの持ち運びに便利な設計を備えたトートバッグ。

クッション性を持たせたオープンジッパーのメインコンパートメントは、13インチまでのノートPCやA4サイズの書類を収納可能。ファスナーを開放すれば自立するボックスとしても使用でき、社内や出張先、学校内での作業にも活躍する。

トップにはグラブハンドルを備え、持ち運びもスムーズ。内側にはファスナー付きメッシュポケットとキークリップを配置し、小物の整理にも配慮した構造となっている。

機能性と使いやすさを両立した、モバイルワークに最適な一品。