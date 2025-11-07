朝から元気チャージ♡「フルグラ® ブラックサンダー味」関東ファミマ限定で発売！

カルビーの人気シリアル「フルグラ®」と、有楽製菓のロングセラーチョコ「ブラックサンダー」が、今年も夢のコラボを実現！2025年11月11日（火）から関東のファミリーマート一部店舗で、『フルグラ® ブラックサンダー味』が数量限定で登場します。さらに、大容量500gタイプは11月10日（月）より全国で発売。ブランド初の“個食スタンドパック”で、袋のまま牛乳やヨーグルトを入れて食べられる手軽さも魅力。

フルグラ®×ブラックサンダーの最強ザクザク感

カルビーの「フルグラ®」と、有楽製菓の「ブラックサンダー」は2018年からコラボを重ねる人気コンビ。

3年目となる今回の『フルグラ® ブラックサンダー味』は、ココアクッキーやプレーンビスケットのほろ苦さに、ベリーの甘酸っぱさが絶妙にマッチ。

ブラックカラーのグラノーラに、ブラックサンダーココアクッキー・いちご・ラズベリーがトッピングされ、イナズマ級のザクザク食感を楽しめます。

食物繊維・鉄分・8種のビタミンを含み、栄養バランスも抜群です。

【カービィカフェ限定】冬の新作メニュー登場！心も体もぽかぽかに♡

ブランド初の“個食スタンドパック”が登場！

個食スタンドパック

今回の新商品では、「フルグラ®」ブランド初の個食スタンドパックを採用。袋のまま牛乳やヨーグルトを入れて食べられる便利な仕様で、忙しい朝や職場のランチにもぴったり。

右上に“そのまま入れてOK”のアイコンがあり、初めての方でも使いやすいデザインになっています。

内容量は50gで税込181円、たっぷり楽しみたい方には500g入り（税込約1,000円）もラインナップ。朝食にもおやつにも、手軽に楽しめるのがうれしいポイントです♡

甘さとザクザク感で一日をスタート♪

「フルグラ® ブラックサンダー味」は、甘さと食感のバランスが絶妙で、朝から元気をくれる一品。個食パックは持ち運びにも便利で、仕事の合間や子どものおやつタイムにもおすすめです。

黒を基調にしたパッケージには金色の稲妻が輝き、見た目からもテンションアップ。忙しい毎日に、ちょっとしたご褒美をプラスしてみてはいかが？

ザクザク感イナズマ級のコラボで、あなたの一日をおいしくパワーアップさせてくれます。