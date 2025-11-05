素材と造形の対話──discord Yohji Yamamoto 2025-26年秋冬コレクション
ブラックウール、レザー、ツイード──Yohji Yamamotoが掲げる異素材の美学を、アクセサリーライン「discord Yohji Yamamoto」が新たな造形へと昇華しました。2025年11月1日より、銀座シックスをはじめとする主要店舗および公式オンラインストアで順次展開されます。
Courtesy of Yohji Yamamoto
細部に宿る、職人の手仕事
今季コレクションでは、職人が一針ずつニードルパンチで重ねた百合の花のモチーフが象徴的な存在となっています。機械では再現できない立体感と個体差を持つ表現に、ブランドの思想が宿ります。
Courtesy of Yohji Yamamoto
黒のウールガーゼとグレーツイードを重ねたストールでは、二枚の素材をずらして縫製することで、巻いたときに生まれる立体的な動きと表情の変化を演出しています。見る角度によって異なる素材感が現れ、装いに奥行きをもたらします。
Courtesy of Yohji Yamamoto
また、滑らかなシルクウール地にランダムに配置されたシルクスライバーを用いることで、奥行きのあるテクスチャーを実現しています。素材そのものの語る豊かさが、コレクション全体に静かな存在感を与えています。
造形と構築、そして静謐
discord Yohji Yamamotoが提案するのは、単なるアクセサリーではなく、「服づくり」の発想が息づく造形美です。レザーが縫い目を覆うように捻られ、異素材が融合することで、ファッションの枠組みに新しい視点をもたらします。それは「美とは何か」という問いを静かに投げかけるかのようです。
Courtesy of Yohji Yamamoto
カラー展開は、アイボリー×ブラックやパープル×ブラックなど、静と動、光と影の関係を映し出す組み合わせとなっています。明滅するような陰影が素材そのものから浮かび上がり、ブランドの美学をより際立たせています。
【店舗情報】
discord Yohji Yamamoto GINZA SIX
東京都中央区銀座6丁目10-1 2F
discord Yohji Yamamoto SHIBUYA PARCO
東京都渋谷区宇田川町15-1 1F
discord Yohji Yamamoto 伊勢丹新宿店
東京都新宿区新宿3-14-1 本館1F=ハンドバッグ
discord Yohji Yamamoto 阪急うめだ本店
大阪府大阪市北区角田町8番7号 1F バッグギャラリー
discord Yohji Yamamoto Online Boutique
https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c50/
Courtesy of Yohji Yamamoto
