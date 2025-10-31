「もし1つでも当てはまってしまったら」 人気占い師がやらない「トイレで金運を下げている」やりがちなこと





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【ぷりあでぃす玲奈】

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと自身のモデル経験から得た知識を活かした美容占いや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。







「悪い気をためない」ための習慣



トイレは基本的におうちの中の「どの位置にあっても不浄の場」として悪い気がたまりやすい場所。まずおそろおかにしがちですが今日から毎日「大前提としてキレイにしておく」ことを心がけてみてください。またトイレで「よくやりがちなアクション」が知らずのうちに、とくに金運や健康運を中心に、運気の低下を招いてしまいます。やめた方がいいキーワードとしては…



・置き・開けっ「ぱなし」

・「ときどき」掃除

・床も紙も「そのまま」

・「こもる」

・「流れやすい」ことをやらない





余談かもしれませんが、成功者と言われる人ほど先に挙げたキーワードに「当てはまらない」人が本当に多く、私もそれに倣って習慣にしています。







（運気の下がるトイレの特徴と対策）

