青森出身→韓国アイドルに！「CLOSE YOUR EYES」ケンシンが語る“言葉の壁に泣いた日々”
【写真】顔ちっちゃ…「CLOSE YOUR EYES」唯一の日本人メンバーケンシン全身ショット
総勢200名が挑んだオーディション番組「PROJECT 7」から誕生した7人組多国籍ボーイズグループCLOSE YOUR EYES。4月に1stミニアルバム『ETERNALT』をリリースしデビューし、音楽番組で1位を獲得するなど一躍人気者に。7月に発売された2ndミニアルバム『Snowy Summer』は音楽番組で3冠を記録し、MV再生回数は2,418万回を突破するなど話題を集めています。
今回は、唯一の日本人メンバーであるケンシンさんにソロインタビュー！ 4月にデビューしてから変わったこと、メンバーとの生活について、意外と知られていない料理のことなどを語ってもらいました。
※このインタビューは10/2に実施したものです。
■「みんなで同じ家に住んでいます」ケンカもなし！寝るときだけ一人で…
--デビューしてから半年が経ちましたがいかがですか？
ケンシンさん：ありがたいことに休みが1日もなく、たくさんの仕事をしながら突っ走っています。デビューする前はこんな世界が待っているなんて想像もしていなかったのですが、今は新しい経験の連続でとても楽しいです。
--世界を走り回っている感じでしょうか？
ケンシンさん：韓国を中心に活動をしていますが、デビューしてすぐに日本に来て、ミュージックビデオを撮るためにスペインに行き、ファンミーティングで中国やマカオ、台湾に行きました。色んな国でファンの方々に元気をもらっています。
--ということは、グループとしての結束力も強まっていそうですよね！
ケンシンさん：日々高まっている感じです。みんなで同じ家に住んでいるのですが、ケンカもないです。なによりリーダーがケンカをしたらダメという雰囲気を作ってくれているのがありがたいです。
--同じ家に住んでいるんですね！部屋割りなどはどうされているのですか…？
ケンシンさん：僕とシアン（マージンシャン）お兄さん、リーダーのミヌクお兄さんとマンネ（一番年下）のギョンベ、ヨジュンお兄さんとスンホが2人で1つの部屋を使って、ソンミンお兄さんだけが1人部屋です。みんな1人部屋を狙っていたのですが、くじ引きで決めて今のような結果に。でもソンミンお兄さんの部屋はみんなが気軽に入りやすいので、フリースペースのように使っています（笑）。寝るときだけ1人ですね。
--いつも部屋ではどのようなことをしているのですか？
ケンシンさん：ゲームをしたり、話をしたり、ダンスの練習をしたり…。結構自由に暮らしています。みんな趣味はバラバラなんですが、ミヌクお兄さんとヨジュンお兄さん、スンホはゲーム好きで、たまにギョンベも含めてテレビゲームをしています。
僕とソンミンお兄さんは散歩が好きなので、家の周りや近所のコンビニに行ったりしています。でもみんな本当に自由に過ごしています。誰が何をしていても気にならないラクな関係です。
■言葉の壁を感じてたくさん悩んで泣いていたことも…。「今ではスンホの日本語より僕の韓国語の方が上手（笑）」
--韓国語、日本語、中国語と母国語が違うメンバーで暮らしていますが、言語で不自由を感じることはありますか？
ケンシンさん：オーディションを受けているときはほとんど韓国語が話せなかったのですが、今では単語も覚えてきて韓国語を日常会話ぐらいはできるようになってきました。
最初のころは日本語ができるスンホに色々助けられましたが、今ではスンホの日本語より僕の韓国語の方が上手なので助けてもらうことは減ってきたかも（笑）。
中国語を話すシアンお兄さんとも韓国語で会話することの方が多いです。でも、中国のファンに気持ちを伝えるにはどういう言葉がいいのかなど、いろいろ教えてもらっています。
--ケンシンさんにとって、メンバーはどのような存在ですか？
ケンシンさん：ミヌクお兄さんは引っ張ってくれるリーダーで頼りになります。そしてデビューしてすぐはとても僕のことを気づかってくれていました。僕は当時、言葉の壁を感じてたくさん悩んでよく泣いていたんです。そんなときにたくさんアドバイスをしてくれて。すごくありがたかったです。
シアンお兄さんは積極的に一緒に何かをしようとするタイプではないのですが、その場にいるだけで温かく優しさがあふれています。ちょっと落ち込んでいるとお菓子を買ってきてくれたり、見守ってくれているような気がします。
ヨジュンお兄さんはなんといってもダンスパフォーマンスが素晴らしく、パフォーマンスで僕たちを引き上げてくれています。本当は言いたくないことも僕たちのためと言ってくれるのはありがたいです。
ソンミンお兄さんは一番気が合う、一緒にいてラクな存在。一緒に行動することも多いです。
スンホは同い年ですが、お兄ちゃんラインと僕たち年下ラインの間をつないでくれる存在。僕は年下のラインと遊んでいることが多いのでありがたいです。
ギョンベは唯一の年下でチームの雰囲気を作ってくれます。僕も雰囲気作りが得意な方ですが、ギョンベは存在が面白いのでみんなが笑顔になります。笑いを提供してくれる存在です。
--いいメンバーなんですね…！
ケンシンさん：そうです。バランスもよくて気に入っています！
■韓国と日本との違い。「自分が思っていることはどんどん言葉にしないと伝わらない」
--1年以上韓国で暮らして、日本との違いを感じる瞬間はありますか？
ケンシンさん：とにかく食べ物が辛いです。僕、辛いものが苦手なので食べられないものが多くて困っています。あと、自分が思っていることはどんどん言葉にしないと伝わらなくて。まぁ声にしても僕の語学力だと言いたいことを全て言えているわけではないんですが（笑）。でも思っているだけでは伝わらないので、表現をする大切さを感じています。
■日本でもっとメジャーになってほしい韓国グルメは「ジャジャミョン」
--日本ではあまり知られていないけどもっと有名になったらいいのに、と思う料理を教えてください。
ケンシンさん：ジャジャミョン（ジャージャー麺）はもっと日本で有名になってもらいたいです。韓国で始めて食べたときは、味も濃くて深く美味しい！と感じました。僕の大好きな韓国食です。
--それでは、雑誌レタスクラブを見ていただき、食べてみたいメニューを教えていただけますか？
ケンシンさん：野菜の特集をしていますが、僕は野菜はそんなに好きではなく（笑）。
レタスをごま油、塩で味つけして海苔を加えて混ぜるチョレギサラダは好きで無限に食べますが、それ以外の野菜はあまり食べないです。お寿司や刺身が好きですね。なかでもまぐろが一番好きなので、「まぐろとのりのつくだ煮あえ」は食べてみたいです。
■ケンシンさんが選んだ「まぐろとのりのつくだ煮あえ」レシピ
●まぐろとのりのつくだ煮あえ
＊1人分103kcal／塩分0.7g
【材料・2人分】
まぐろの刺し身（切り落とし）…100g
豆苗…1袋
A
・のりのつくだ煮…5g
・しょうゆ…小さじ1弱
練りわさび
【作り方】
1. 豆苗は5cm長さに切って耐熱皿にのせ、ラップをかけて2分レンチン（600W）する。水にさっとさらしてしっかり絞り、水けを拭く。
2. まぐろはボウルに入れ、Aを加えてあえる。1とともに器に盛り、わさびを添える。
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
【PROFILE】
サクラダ ケンシン（SAKURADA KENSHIN）
サバイバル番組『PROJECT 7』から誕生した7人組の多国籍アイドルグループ「CLOSE YOUR EYES」唯一の日本人メンバー。生年月日は2007年12月2日、出身地は日本・青森県。身長172cm。MBTIはENFJ（主人公型）。で、「PROJECT 7」では最終2位を記録。'Snowy Summer' MVはYouTubeで2418万回再生を突破！
