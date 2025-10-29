ハローキティの誕生日をお祝い！サーティワン アイスクリームに限定グッズ付きコラボメニューなどが続々登場
サーティワン アイスクリームでは、昨年好評を博した株式会社サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションを今年も実施。キティちゃんの誕生日である11月1日から11月27日(木)までの期間限定で特別メニューが登場する。さらに、今年はハローキティに加え、双子の妹「ハローミミィ」や、ハローキティのおうちに住んでいるお友だちの「タイニーチャム」とのコラボレーションも実現！昨年よりさらにパワーアップした内容で楽しめる。
【写真】11月はサーティワン アイスクリームへ！ハローキティ スペシャルダブルカップは、昨年よりもひと回り大きくなったハローキティアイスクリームチャーム付き！
■チャーム付きのダブルカップなど、キュートなおいしさを一緒に楽しもう！
■ハローキティ スペシャルダブルカップ(スモールダブル680円、レギュラーダブル930円)
ハローキティのキュートな魅力たっぷりのスペシャルなダブルカップが登場。カップにはさまざまな顔のハローキティやモチーフが描かれ、ファンにはたまらないデザインになっている。トッピングのアイシングビスケットは3種類で、どれになるかはお楽しみだ。また、限定グッズとして、サーティワン人気NO.1フレーバーのポッピングシャワーをイメージしたデザインの「ハローキティ アイスクリームチャーム」が付いている。
■「ハローキティ ダブルカップ」(スモールダブル510円、レギュラーダブル760円)
好きなフレーバーや気になるフレーバーをダブルで楽しめるダブルカップも、オリジナルデザインのカップで提供。ハローキティと双子の妹ハローミミィが仲良くアイスクリームを楽しんでいるデザインと、お友だちのタイニーチャムも加わったカラフルなデザインの2種類がラインナップ(カップのデザインを選べない場合あり)。なお、「ハローキティ ダブルカップ」を注文すると、かわいいバースデーピックを先着でプレゼント(なくなり次第終了)。
■ハローキティ アップルパイサンデー(1370円)
ハローキティが好きな“ママが作ったアップルパイ”をイメージしたサンデーもチェック！好きなスモールサイズのアイスクリーム2個に、ホイップクリームと角切りリンゴ入りソースをかけ、発酵バターの香りとアーモンドの香ばしさが楽しめるサクサク食感のパイをトッピング。さらに、キュートなリンゴ型チョコレートと、ハローキティ、ハローミミィ、タイニーチャムのピックを飾り付け、オリジナルカップにはリンゴのデザインがたくさん散りばめられている。
こちらは、ハローキティとハローミミィのリバーシブルスリーブもセット。表はハローキティ、裏はハローミミィが刺しゅうされており、ハローキティはバナナアンドストロベリー、ハローミミィはキャラメルリボンデザインのリボンになっている。冬にぴったりの起毛素材で、ドリンクカップやマイボトルに付けて楽しむことができる。
■ハローキティ シングルサンデー(560円)
好きなスモールサイズのアイスクリームに、かわいいハローキティのチョコレートとホイップクリーム、カラースプレーをトッピング。カップのスリーブはオリジナルデザインのシールになっていて、食べたあとも楽しめる。シールにはさまざまなフレーバーデザインに着替えたハローキティたちがデザインされ、子どもはもちろん、キティちゃんファンにもおすすめだ。
■ハローキティ アイスクリームセット(スモール2990円、レギュラー3550円)
好きなアイスクリーム8個を選んで、自宅で楽しめるアイスクリームセットは、ハートの中からハローキティたちがのぞいているキュートなデザインがポイント。カップもサーティワンのフレーバーとコラボしたオリジナルデザインだ。
さらに、冬に大活躍のオリジナルブランケット付き。ふわふわ素材のブランケットはポケット付きなので、カイロを入れたり、たたんで収納もできたりと持ち運びにも便利だ。
■ハローキティ フレッシュパック ミニ(1450円)
好きなアイスクリームをたっぷり楽しめるフレッシュパック ミニ(約3人分)も、ハローキティが大きくデザインされた限定カップで登場。こちらは、コスメや小物の収納に使いやすい「ハローキティ バニティポーチ」がセットに。キルティングのピンクサテン生地でできたポーチは、ラブポーションサーティワンデザインのハローキティがプリントされたオリジナルデザインだ。
いずれも数量限定のため、なくなり次第終了する。この時期だけのキュートでおいしいコラボメニューをお見逃しなく！
※記事内の価格は税込価格となり、店内飲食とお持ち帰りどちらも同一の税込価格です(税抜価格は異なります)
※一部店舗では価格が異なります。
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662162
■チャーム付きのダブルカップなど、キュートなおいしさを一緒に楽しもう！
■ハローキティ スペシャルダブルカップ(スモールダブル680円、レギュラーダブル930円)
ハローキティのキュートな魅力たっぷりのスペシャルなダブルカップが登場。カップにはさまざまな顔のハローキティやモチーフが描かれ、ファンにはたまらないデザインになっている。トッピングのアイシングビスケットは3種類で、どれになるかはお楽しみだ。また、限定グッズとして、サーティワン人気NO.1フレーバーのポッピングシャワーをイメージしたデザインの「ハローキティ アイスクリームチャーム」が付いている。
■「ハローキティ ダブルカップ」(スモールダブル510円、レギュラーダブル760円)
好きなフレーバーや気になるフレーバーをダブルで楽しめるダブルカップも、オリジナルデザインのカップで提供。ハローキティと双子の妹ハローミミィが仲良くアイスクリームを楽しんでいるデザインと、お友だちのタイニーチャムも加わったカラフルなデザインの2種類がラインナップ(カップのデザインを選べない場合あり)。なお、「ハローキティ ダブルカップ」を注文すると、かわいいバースデーピックを先着でプレゼント(なくなり次第終了)。
■ハローキティ アップルパイサンデー(1370円)
ハローキティが好きな“ママが作ったアップルパイ”をイメージしたサンデーもチェック！好きなスモールサイズのアイスクリーム2個に、ホイップクリームと角切りリンゴ入りソースをかけ、発酵バターの香りとアーモンドの香ばしさが楽しめるサクサク食感のパイをトッピング。さらに、キュートなリンゴ型チョコレートと、ハローキティ、ハローミミィ、タイニーチャムのピックを飾り付け、オリジナルカップにはリンゴのデザインがたくさん散りばめられている。
こちらは、ハローキティとハローミミィのリバーシブルスリーブもセット。表はハローキティ、裏はハローミミィが刺しゅうされており、ハローキティはバナナアンドストロベリー、ハローミミィはキャラメルリボンデザインのリボンになっている。冬にぴったりの起毛素材で、ドリンクカップやマイボトルに付けて楽しむことができる。
■ハローキティ シングルサンデー(560円)
好きなスモールサイズのアイスクリームに、かわいいハローキティのチョコレートとホイップクリーム、カラースプレーをトッピング。カップのスリーブはオリジナルデザインのシールになっていて、食べたあとも楽しめる。シールにはさまざまなフレーバーデザインに着替えたハローキティたちがデザインされ、子どもはもちろん、キティちゃんファンにもおすすめだ。
■ハローキティ アイスクリームセット(スモール2990円、レギュラー3550円)
好きなアイスクリーム8個を選んで、自宅で楽しめるアイスクリームセットは、ハートの中からハローキティたちがのぞいているキュートなデザインがポイント。カップもサーティワンのフレーバーとコラボしたオリジナルデザインだ。
さらに、冬に大活躍のオリジナルブランケット付き。ふわふわ素材のブランケットはポケット付きなので、カイロを入れたり、たたんで収納もできたりと持ち運びにも便利だ。
■ハローキティ フレッシュパック ミニ(1450円)
好きなアイスクリームをたっぷり楽しめるフレッシュパック ミニ(約3人分)も、ハローキティが大きくデザインされた限定カップで登場。こちらは、コスメや小物の収納に使いやすい「ハローキティ バニティポーチ」がセットに。キルティングのピンクサテン生地でできたポーチは、ラブポーションサーティワンデザインのハローキティがプリントされたオリジナルデザインだ。
いずれも数量限定のため、なくなり次第終了する。この時期だけのキュートでおいしいコラボメニューをお見逃しなく！
※記事内の価格は税込価格となり、店内飲食とお持ち帰りどちらも同一の税込価格です(税抜価格は異なります)
※一部店舗では価格が異なります。
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662162