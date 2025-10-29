【じんわり溶けていく濃密ガナッシュ】ハーゲンダッツ”ガナッシュショコラ”が新発売♪

2025年11月18日(火)から、ハーゲンダッツ(Häagen-Dazs) ミニカップ「ガナッシュショコラ」が通年フレーバーとして新発売！バニラやストロベリーなどの定番ラインナップに、新たに「ガナッシュショコラ」が仲間入り。全国のスーパーマーケット、コンビニ、デパートで販売されます♪

通年フレーバーが新しくなって登場

価格:351円(税込)

今回の新作ハーゲンダッツは、通年商品であるチョコレートフレーバーが新しくなって登場します♪

2012年には「チョコレートブラウニー」が登場し、2014年にはビター感を強めてリニューアルされました。

2017年は食感にこだわったクリスプチップチョコレート。

2022年は本格的なチョコレート感を表現したショコラデュオ。

そして2025年の新商品は、約2年半の開発期間を経て誕生した、ガナッシュに着目した「ガナッシュショコラ」です。

濃密なくちどけ感が楽しめる



ガナッシュアイスクリームがベースになっていて濃密なガナッシュが混ぜ込まれています。チョコレートの持つ甘み、苦み、脂肪分などを調整しさまざまなカカオで試行錯誤されたんだとか。

ゆっくりと溶けていくガナッシュの魅力を詰め込んだ、新作ハーゲンダッツです♪

ガナッシュアイスクリームはエクアドル産のカカオマスを使用しています。華やかな風味のカカオで、クリーミーさがあります!程よく苦みがあり、まろやかでミルクチョコレートのようなコクが感じられます。

混ぜ込まれているガナッシュはなめらかで密度があり、とてもビターな味わいになっています。

クリーミーなアイスクリームに対し、ガナッシュはカカオの苦みと重厚感のある味わいで、口の中でそれぞれのチョコレートの個性を楽しめます♪

最初の一口目はクリーミーなチョコレートの味わいですが、じんわり溶けていくうちにガナッシュの濃厚な味わいに変化していくので、最後までチョコレートのコクが深い味わいが楽しめる新作ハーゲンダッツでした。

【アイスマニア】ちゃんれいの評価



ガナッシュショコラ

味:★★★★★

見た目:★★★★☆

コスパ:★★★★★

カロリー:★★★☆☆

食感:★★★★★

なめらかで口どけの変化を楽しめるハーゲンダッツの新商品。濃厚なチョコレートの苦みと甘みのバランスが良く、満足感のある通年フレーバーになっています♪

商品情報



▼原材料

クリーム（生乳（北海道））、脱脂濃縮乳、砂糖、ガナッシュ（水あめ、チョコレート、クリーム、砂糖）、卵黄、チョコレート、カカオマス、ココアパウダー／バニラ香料、植物レシチン、安定剤（ペクチン）、（一部に乳成分・卵・大豆を含む）

▼栄養成分 [1個当たり] 容量 110ml

エネルギー:260kcal

たんぱく質:4.8g

脂質:16.6g

炭水化物:22.9g

食塩相当量:0.1g

(推定値)

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。