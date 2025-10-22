【スカッと漫画】「邪魔なんだよ！畳め！」ベビーカーを蹴られた母親が目撃した、モラハラ客への“痛快すぎる制裁”【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
バスにベビーカーで乗車したところ、「邪魔なんだよ！畳め！」と怒鳴られ、ベビーカーを蹴られた事件が話題となった。交通機関でのベビーカー利用をめぐるトラブルが後を絶たない中、「こんな世の中だったらいいのに…」という願いを込めたイラストレーター、志水吹歌さんことオカン羊さん(@shimizoon)の漫画『バスとベビーカー』を紹介するとともに、制作の経緯を聞いた。
さほど混みあっていないバスの中、ベビーカーを指定位置に置き座っていた女性。そこへ乗車してきた老人が「邪魔なんだよ！」とベビーカーを蹴り、文句を言ってきた。すると、その瞬間をカメラで撮影する青年、ラケットを構えて子どもを守る学生、老人を制止する屈強な外国人、さらにはバス運転手が「ルールを守れ！」と畳みかける。そして次のバス停には警官が待機しているのであった…。この漫画はX(旧Twitter)に投稿されると瞬く間にバズり、大きな話題となった。
作者の志水さんは、本作を描いたきっかけとして、「赤ちゃんを守らなければいけない。一番不利な人、一人に戦わせる世の中であってほしくない。次こんなことがあれば、きっとヒーローが現れるはずだ‼」という願望をもとに描いたと語る。
志水さんは、「他人のことを思いやれない、想像力や忍耐力のない人は、残念だが、変われないんだと思う。空気を読めないから空気が変わったことも気づけない。そういう人がいなくなることはないと思うので、未だにベビーカーを邪魔者扱いする人が絶えないことについては、仕方がないのかなと考えている」と、自身の見解を述べている。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。