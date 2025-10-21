【明日なに着る？】秘訣は色み「キレイめな服装にもなじむ」メンズのベージュフーディ

白や黒とはまた違う、包容力の高いベージュにさらなる活躍を求めるなら、サイズの更新が不可欠。キレイになれる以上に使いみちも広がるアイテムをメンズサイズで発見。


直球でカジュアルなビッグフーディは、甘さが残る色でテイストをあいまいに。メンズならではのボリューム感とすそまですとんと落ちる長め丈で、どんな形のボトムも受けとめられる。あたたかな裏パイル地の地厚な素材で、肌ざわりのよさとハリ感を両立。


【POINT】ベージュ＋ブラウンの甘口な色づかいで、スリムなレザースカートの緊張感を緩和。メンズのトップスでカジュアルに落とし込めば、深いスリット入りでもセンシュアルなムードに転びすぎない。肌感をおさえるようにロングブーツをセット。


